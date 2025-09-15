مقامات قضایی لبنان از بازداشت مالک روسی کشتی باری که به محموله نیترات آمونیوم در حادثه انفجار عظیم بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ مرتبط بود، خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات قضایی لبنان روز دوشنبه مدعی شدند که مالک روسی یک کشتی باری که به محموله نیترات آمونیوم در حادثه انفجار عظیم بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ مرتبط بود، در بلغارستان بازداشت شده است.

بازداشت ایگور گریچوشکین تقریباً پنج سال پس از آن صورت می‌گیرد که یک قاضی تحقیق لبنانی از طریق اینترپل دو حکم بازداشت برای او و کاپیتان کشتی، بوریس پروکوشف، که او نیز تبعه روسیه است، صادر کرده بود.

مقامات قضایی گفتند که مدارکی برای درخواست انتقال گریچوشکین به لبنان جهت بازجویی در حال تهیه است. آنها گفتند که اگر گریچوشکین تحویل داده نشود، بازرسان لبنانی می‌توانند برای بازجویی از او به بلغارستان سفر کنند.

چهار مقام قضایی لبنانی گفتند که گریچوشکین، که تابعیت قبرسی نیز دارد، هفته گذشته در فرودگاه صوفیه پس از ورود با یک پرواز از قبرس بازداشت شد.

این مقامات به دلیل رعایت مقررات، به شرط ناشناس ماندن سخن گفتند.

از مقامات بلغارستان برای اظهارنظر درخواست شده است.

انفجار چهارم اوت ۲۰۲۰ حداقل ۲۱۸ نفر را کشت و بیش از ۶۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد. این انفجار بخش‌های وسیعی از بیروت را ویران کرد و میلیارد‌ها دلار خسارت به بار آورد.

هیچ مقام لبنانی در ارتباط با این حادثه محکوم نشده است.

منبع: اسوشیتدپرس