مدیرعامل شرکت برق استان تهران با اشاره به کاهش محسوس ناترازی برق در استان گفت: همزمان با خنک‌تر شدن هوا و آغاز عملیات احداث چندین نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های مختلف از جمله ورامین، عباس‌آباد و ری، پیش‌بینی می‌شود خاموشی‌های احتمالی در روز‌های آینده به حداقل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بگلو مدیرعامل شرکت برق استان تهران گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در روز‌های اخیر، مصرف سیستم‌های سرمایشی نیز کاهش یافته و این موضوع موجب شده ناترازی برق در استان به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در برخی روز‌ها حتی میزان مصرف و تولید برق برابری کند.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه روند کاهش دما احتمال خاموشی در استان کم خواهد شد، افزود: کاهش ناترازی برق یک فرصت برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران درباره وعده ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های جنوب‌شرق استان گفت: در کل استان تهران چندین سایت در حال احداث نیروگاهند که با ورود آنها به مدار، ظرفیت تولید برق استان افزایش خواهد یافت.

بگلو با تشریح جزئیات این پروژه‌ها اظهار کرد: در شهرک صنعتی عباس‌آباد صنعتگران این شهرک در حال سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی هستند و بزودی کلنگ‌زنی خواهد شد. فردا نیز در شهرستان ورامین، سایت دیگری توسط معاون استاندار کلنگ‌زنی می‌شود. همچنین یک سایت بزرگ به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات در ورامین داریم که زمین آن به پیمانکار و مجری تحویل شده و امیدواریم در روز‌های آتی با حضور وزیر نیرو کلنگ‌زنی شود.

وی ادامه داد: در شهرستان ری، کنار شهرک صنعتی شمس‌آباد، دو پروژه در حال اجراست؛ یکی توسط صنعتگران شمس‌آباد با ظرفیت ۳۵ مگاوات و دیگری نیروگاهی حدود ۷۵ مگاواتی که با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پیش‌بینی می‌شود ۲۵ مگاوات آن تا پایان مهر وارد مدار شود و ۷۵ مگاوات باقی‌مانده نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار تهران در تخصیص زمین، تصریح کرد: بیشتر سرمایه‌گذاران ما در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی فعالند و این نیروگاه‌ها در اکثر شهرستان‌های استان تهران در حال احداث یا آغاز به کار خواهند بود.

بگلو با اشاره به عوامل مؤثر در ناترازی برق یادآور شد: خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی که منجر به خالی شدن سد‌های کشور شده، تولید نیروگاه‌های برق‌آبی را کاهش داده و از سوی دیگر، میزان مصرف مردم نیز عامل مهمی است؛ بطوری که امسال در دو ماهه اول، شاهد رشد چهار درصدی مصرف بودیم.

مدیرعامل شرکت برق استان تهران ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری و برنامه‌ریزی‌های دولت، در آینده نزدیک شاهد رفع کامل ناترازی برق در استان تهران و کاهش خاموشی‌ها باشیم.

برچسب ها: ناترازی برق ، مصرف برق ، انرژی خورشید
