باشگاه خبرنگاران جوان؛ میرزادی - رئیس مرکز مشاوره پلیس کرمان گفت: والدین با مشاهده تغییرات رفتاری غیر معمول مانند: تغییرات خلقی و افزایش اضطراب، تأثیر بر تصمیمگیری و رفتارهای پرخطر، افت تحصیلی، از دست دادن انگیزه و کم شدن روابط اجتماعی، جزو آخرین افرادی هستند که متوجه میشوند فرزندشان به سمت مصرف مواد افیونی از جمله گل رفته است.
محمود اصغری افزود: رفتار درست در این مرحله میتواند یکی از بزرگترین چالشهای زندگی یک والد در دوران فرزندپروری خود باشد، با توجه به استرس و فشار روانی انتظار میرود والدین رفتاری نداشته باشند که تشدید کننده دامنه آسیب اعتیاد در خانواده باشد.
وی تصریح کرد:واکنش اشتباه والدین میتواند انگیزه بیشتری برای مصرف در نوجوان ایجاد کند، رفتارهایی مانند متهم کردن، تنبیه شدید یا نادیده گرفتن مشکل، اغلب نتیجه منفی دارد، در ابتدا باید تلاش کنیم به علت اصلی مصرف کردن گل در فرزندمان پی ببریم دانستن علت اصلی، کلید برخورد موثر و سازنده با این مشکل است.
وی ادامه داد: نوجوانان ممکن است برای کنجکاوی، فرار از فشارهای روانی و اجتماعی، دسترسی آسان و تبلیغات نادرست و تاثیر گروه همسالان دست به مصرف گل بزنندو آگاهی و صبوری دو مهارت مورد نیاز برای والدین و اطرافیان است تا فضای امن روانی برای گفتوگو با نوجوان مهیا شود.
وی با اشاره به ااثرات مصرف گل بر سلامت نوجوان گفت: مصرف گل میتواند مشکلات جدی برای سلامت جسمانی، تأثیر بر مغز و حافظه، مشکلات ریوی و قلبی، وابستگی روانی را ایجاد کند.
وی افزود: شناخت این اثرات میتواند نوجوانان را نسبت به خطرات مصرف گل آگاهتر کند و والدین را در پیشگیری از این رفتار یاری دهد.
اصغری افزود: به عنوان یک والد چگونه با نوجوان خود که گل مصرف کرده برخورد کنیم که در ابتدا حفظ آرامش و پرهیز از قضاوت را داشته باشیم.
رئیس مرکز مشاوره پلیس استان کرمان گفت: والدین باید از سرزنش و تنبیه شدید پرهیز کنند، زیرا این رفتار باعث فاصله گرفتن نوجوان و افزایش مقاومت او میشود، نشان دادن خونسردی و برخورد منطقی، به نوجوان احساس امنیت میدهد تا بتواند درباره دلیل مصرفش صحبت کند، بهتر است ابتدا درباره احساسات و نگرانیهای خود بهطور محترمانه صحبت کنید و سپس از او بخواهید درباره تجربهاش توضیح دهد.
وی گفت: نوجوانان زمانی که احساس کنند مورد قضاوت قرار نمیگیرند، راحتتر صحبت میکنند، والدین باید شنوندهای فعال باشند و بهجای سرزنش، سؤالاتی بپرسند که به درک بهتر شرایط کمک کند، مانند:چی شد که تصمیم گرفتی گل مصرف کنی؟ ” “احساس میکنی این کار بهت کمک میکنه؟ ” “آیا چیزی هست که بخوای دربارهاش باهامون صحبت کنی؟ ”
استفاده از لحن دوستانه و تشویق نوجوان به بیان احساسات، میتواند باعث افزایش اعتماد او شود.
اصغری با ارائه راهکارهای جایگزین و حمایتی ادامه داد: کمک به نوجوان برای یافتن روشهای سالمتر برای مدیریت استرس، مانند ورزش، موسیقی یا فعالیتهای هنری، میتواند او را از مصرف دور کند و والدین باید الگویی مثبت باشند و محیطی فراهم کنند که فرزندشان احساس کند ارزشمند است.
وی اظهار داشت: اگر مصرف گل به یک عادت تبدیل شده، مشاوره با یک متخصص میتواند به نوجوان در ترک تدریجی آن کمک کند و در بسیاری از موارد، مصرف گل در نوجوانان نشاندهنده مشکلات عمیقتری در روابط خانوادگی است، والدین میتوانند با کمک گرفتن از متخصصان زوج درمانی با بالا بردن کیفیت روابط خانوادگی خود محیط آرام تری در خانواده برای فرزندان مهیا کنند.