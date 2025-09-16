وزیر آموزش و پرورش گفت: عدالت آموزشی را فقط به فضا نباید محدود کرد و باید عدالت را به صورت کیفی هم اجرا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم صبح امروز ۲۵ شهریور برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این نشست خبری گفت: جهاد در راه خدا فقط در جبهه جنگ نیست گاهی اوقات در کارهای خیر همچون ساخت و تجهیز مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که انسجام ملی باعث افزایش قدرت نظامی کشور می‌شود؛ افزود: با کمک مردم می‌توانیم شبکه مویرگی همچون گروه جهادی بانوان، دانش آموزی و مردمی برای ساخت و تجهیز مدرسه ایجاد کنیم.

علیرضا کاظمی ادامه داد: عدالت آموزشی را فقط به فضا نباید محدود کرد. به طوری که عدالت را به صورت کیفی هم انجام دهیم.

وزیر آموزش و‌پرورش تصریح کرد: اگر می خواهید موفق باشید رویکرد الهی و مردمی را در دستور قرار داده تا روز به روز موفق شویم. این ساختار شبکه ای و مویرگی تا ته خط برود پیوسته و گسترش یابد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: رژیم صهیونیستی برای جنگ ۱۲ روزه ۲سال کار کرد اما ۱۲ روز جنگ خودش را ادامه داد، لذا نیاز به فکر داریم و باید از خرد جامعه بهره برد.

علیرضا کاظمی اظهار کرد: زمانی که موضوع عدالت آموزشی مطرح می‌شود، قرار گاه آموزشی زیر نظر نوسازی نبوده یک بخش آن به نوسازی کار دارد اما بستگی به توان شما است. اینکه محرومیت پرورشی، فرهنگی، انسانی و غیره باید آنان را دنبال کنید. معلم جهادی دست یک دانش آموز جهادی را می‌گیرد و به آن باید فکر کنیم.

برچسب ها: تجهیز مدرسه ، عدالت آموزشی
تغییرات اساسی در شهریه مدارس غیردولتی
فراهم سازی آموزش زبان های خارجی برای دانش آموزان در محیطی تعاملی/ جزئیات آموزش زبان چینی در مدارس
ساخت ۲۲۲۰ مدرسه توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
تبادل نظر
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
