باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان رضوی در دیدار با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های راهبردی مرزهای استان تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های تقویت تعاملات فرامرزی، از سفر هیأت سیاسی-تجاری استان به ولایت‌های فراه و هرات در فروردین‌ماه و همچنین سفر متقابل والی فراه به بیرجند در خردادماه خبر داد و گفت: موضوع سرمایه‌گذاری افغانستان در بازارچه‌های مرزی استان در این سفرها مطرح و با استقبال طرف افغانستانی مواجه شد.

وی از برگزاری نمایشگاه مشترک توانمندی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در مهرماه در بیرجند خبر داد و آن را نمادی از همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور دانست.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از احیای پروژه راهبردی بهسازی محور ماهیرود–فراه پس از ۱۷ سال خبر داد و گفت: این طرح حیاتی با حمایت دولت دوباره فعال شده و اکنون از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است؛ به طوری که از ۱۱۷ کیلومتر مسیر، ۵۳ کیلومتر در حال اجرا و ۳۱ کیلومتر آسفالت شده است.

هاشمی تکمیل این مسیر را کلیدی برای تسهیل تردد تجار و افزایش مبادلات مرزی دانست و برای همراهی با معاون دیپلماسی اقتصادی در سفر آتی به افغانستان و بازدید میدانی از این محور اعلام آمادگی کرد.

در پایان این دیدار، حمید قنبری تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی در ساماندهی تجارت مرزی را ستود و مدیریت استان در ارتقای دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه در شرایط بحرانی جنگ دوازده‌روزه، را شایسته تقدیر دانست.