در ادامه قطعی‌های گسترده اینترنت در افغانستان، طالبان دسترسی به خدمات اینترنت فیبر نوری و وایرلس را در استان های قندوز، تخار، بدخشان و بغلان به طور کامل قطع کردند. مقامات طالبان دلیل این اقدام را جلوگیری از منکرات و اجرای دستور ریاست این گروه اعلام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی قطعی اینترنت فیبر نوری در برخی استان های افغانستان به دستور رهبر طالبان،اینترنت و وایرلس در استان های قندوز، تخار، بدخشان و بغلان نیز به طور کامل قطع شده است.

طالبان دسترسی به خدمات اینترنت فیبر نوری و وایرلس را در این استان ها قطع کرده‌اند که در ادامه قطعی گسترده اینترنت در ده استان افغانستان در طول یک شبانه‌روز گذشته صورت گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای طالبان به دفاتر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت در قندوز وارد شده و تجهیزات آنان را ضبط کرده‌اند.

 دفتر استانداری طالبان در قندوز با تایید این موضوع، دلیل این اقدام را «جلوگیری از منکرات» و اجرای دستور رهبر این گروه اعلام کرده است.

استان‌های بلخ، قندهار، هلمند، هرات، ارزگان، نیمروز، قندوز، تخار، بدخشان و بغلان در حال حاضر فاقد دسترسی به اینترنت فیبر نوری هستند.

شهروندان افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام، گفته‌اند که این محدودیت‌ها تاثیر جدی بر ارتباطات شهری، فعالیت‌های اداری و خدمات آنلاین در این ولایت‌ها خواهد داشت.

 در پی این قطعی، سیستم بانکداری در استان بلخ با اختلالات جدی مواجه شد که منجر به کندی و توقف خدمات در بانک‌ها و نهادهای وابسته به اینترنت گردید.

در واکنش به این وضعیت، یوسف وفا، استاندار طالبان در بلخ، دستور مستثنی کردن بانک‌ها، ادارات تذکره الکترونیکی و نهادهای حیاتی دیگر از قطع اینترنت را صادر کرد.

برچسب ها: بلخ ، اینترنت ، رئیس طالبان
خبرهای مرتبط
طالبان از خروج غیر قانونی دهها مسافر از میدان هوایی جلوگیری کردند
۷ تن از کارمندان باتجربه رادیو و تلویزیون ملی در ولایت بلخ برکنار شدند
برگزاری نشست امنیتی رئیس طالبان در قندهار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
آخرین اخبار
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد