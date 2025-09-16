باشگاه خبرنگاران جوان- در پی قطعی اینترنت فیبر نوری در برخی استان های افغانستان به دستور رهبر طالبان،اینترنت و وایرلس در استان های قندوز، تخار، بدخشان و بغلان نیز به طور کامل قطع شده است.

طالبان دسترسی به خدمات اینترنت فیبر نوری و وایرلس را در این استان ها قطع کرده‌اند که در ادامه قطعی گسترده اینترنت در ده استان افغانستان در طول یک شبانه‌روز گذشته صورت گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای طالبان به دفاتر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت در قندوز وارد شده و تجهیزات آنان را ضبط کرده‌اند.

دفتر استانداری طالبان در قندوز با تایید این موضوع، دلیل این اقدام را «جلوگیری از منکرات» و اجرای دستور رهبر این گروه اعلام کرده است.

استان‌های بلخ، قندهار، هلمند، هرات، ارزگان، نیمروز، قندوز، تخار، بدخشان و بغلان در حال حاضر فاقد دسترسی به اینترنت فیبر نوری هستند.

شهروندان افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام، گفته‌اند که این محدودیت‌ها تاثیر جدی بر ارتباطات شهری، فعالیت‌های اداری و خدمات آنلاین در این ولایت‌ها خواهد داشت.

در پی این قطعی، سیستم بانکداری در استان بلخ با اختلالات جدی مواجه شد که منجر به کندی و توقف خدمات در بانک‌ها و نهادهای وابسته به اینترنت گردید.

در واکنش به این وضعیت، یوسف وفا، استاندار طالبان در بلخ، دستور مستثنی کردن بانک‌ها، ادارات تذکره الکترونیکی و نهادهای حیاتی دیگر از قطع اینترنت را صادر کرد.