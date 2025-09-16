پاکستان گفت که در دو عملیات جداگانه در نزدیکی مرز با افغانستان، ۳۱ شبه‌نظامی طالبان را کشته است، جایی که حضور این گروه افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که روز شنبه ۱۲ سرباز در یک کمین در یک منطقه همجوار کشته شدند، حمله‌ای که طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

نیروی نظامی در بیانیه‌ای که دیروز دوشنبه منتشر شد، گفت که در آخر هفته ۳۱ جنگجوی TTP را کشته است.

این بیانیه هند، دشمن دیرینه  پاکستان را که در ماه مه با آن یک درگیری چهار روزه داشت، به حمایت از شبه‌نظامیان متهم کرد.

این دو همسایه هسته‌ای مدت‌ها است که یکدیگر را به حمایت از نیرو‌های شبه‌نظامی برای بی‌ثبات کردن یکدیگر متهم می‌کنند.

این بیانیه گفت: «عملیات پاکسازی برای حذف هرگونه شبه‌نظامی تحت حمایت هند در این منطقه در حال انجام است.»

از زمان بازگشت طالبان افغانستان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، شبه‌نظامی‌گری در مناطق مرزی با افغانستان افزایش شدیدی داشته است.

مقامات امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که حضور شبه‌نظامیان TTP در دو ماه گذشته افزایش یافته است.

طالبان پاکستانکه یک کارزار علیه نیرو‌های امنیتی به راه انداخته، یک گروه جدا از طالبان افغانستان است، اما آنها به طور نزدیکی مرتبط هستند.

اسلام‌آباد همسایه خود افغانستان را متهم می‌کند که در اخراج شبه‌نظامیانی که از قلمرو افغانستان برای اجرای حملات به پاکستان استفاده می‌کنند، کوتاهی کرده است، اتهامی که مقامات در کابل رد می‌کنند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه، امسال بیش از ۴۶۰ نفر، عمدتاً اعضای نیرو‌های امنیتی، در حملات انجام شده توسط گروه‌های مسلح مبارز با دولت، هم در شمال غربی خیبر پختونخوا و هم در استان جنوبی بلوچستان کشته شده‌اند.

به گزارش مرکز مطالعات امنیتی و تحقیقاتی مستقر در اسلام‌آباد، سال گذشته مرگبارترین سال پاکستان در تقریباً یک دهه گذشته بود که بیش از ۱۶۰۰ نفر کشته شدند که نزدیک به نیمی از آنها سرباز و افسر پلیس بودند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: مرز پاکستان و افغانستان ، شبه نظامیان طالبان ، درگیری مرزی
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را مورد بحث قرار می‌دهد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
