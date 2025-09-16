وزیر راه و شهرسازی گفت: توافق برای تحقق ترانزیت تا ۱۰ میلیارد دلار بین ایران و پاکستان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بیست و دومین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: توافقات اخیر بین ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف، نشان‌دهنده‌ی عزم و اراده‌ی دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری است. این توافقات در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت و همکاری‌های دریایی به رونق هر دو کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بخشی از توافقات در قالب تهاتر بوده به که‌ به معنای مبادله کالا به کالا بدون استفاده از پول نقد است. این روش می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی و تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند. به عنوان مثال، اگر ایران کالاهایی مانند میوه و سبزیجات به پاکستان ارسال کند، می‌تواند در عوض کالاهای صنعتی از پاکستان دریافت کند.

او بیان کرد:در این کمیسیون، اقدامات مختلفی در حوزه‌های مختلف انجام شد که مسیر را برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری هموار می‌کند. بخشی از این تبادلات، به خصوص تبادلات تهاتوری، بسیار مهم بود و در این زمینه به تفاهماتی رسیدیم.

صادق اظهار داشت:هر دو طرف در خصوص حمل و نقل نیز به توافقاتی دست یافتند. در این راستا، گلوگاه‌هایی وجود دارد که باید برطرف شوند. به ویژه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و حضور کامیون‌های ایرانی در عمق خاک پاکستان، تعداد این کامیون‌ها باید افزایش یابد.

وی ادامه داد:همچنین، در مورد بازارچه‌ها و مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان، توجه به آنکه مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ای که در حال کار بر روی آن هستیم، ضروری است.

او بیان کرد:در خصوص ریل و حجم بار و کالا، توافقاتی انجام شد که نه تنها به ارتباط بین دو کشور کمک می‌کند، بلکه مسیر تسهیل را بین کشورهای همسایه نیز فراهم می‌آورد. برای مثال، توافقاتی در خصوص مسیرهای کویته، تفتان و زاهدان به عمل آمده است.

وی افزود:در زمینه بنادر و آنچه به دریانوردی و کشتیرانی مرتبط می‌شود، هم‌افزایی در گوادر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، تسهیل در رفت و آمد زوار نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

او بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جلسه بعدی کمیسیون مشترک به زودی برگزار خواهد شد تا این توافقات و تفاهمات به طور ویژه پیگیری شوند. در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۱۲ تفاهم‌نامه امضا شده بود و در این کمیسیون به تقریبا ۱۳ تفاهم اجرایی دیگر نیز دست یافتیم که ان‌شاالله به زودی ابلاغ خواهند شد.

وی ادامه داد:با پیگیری‌هایی که دو طرف بر استمرار جلسات مشترک اصرار دارند، امیدواریم اجرای این تفاهمات به سرعت انجام شود. امیدوارم که این اقدامات به نتایج مثبت و سازنده‌ای منجر شود.