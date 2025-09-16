وزیر راه و شهرسازی گفت: توافق برای تحقق ترانزیت تا ۱۰ میلیارد دلار بین ایران و پاکستان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بیست و دومین اجلاس مشترک  همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: توافقات اخیر بین ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف، نشان‌دهنده‌ی عزم و اراده‌ی دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری است. این توافقات در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت و همکاری‌های دریایی به رونق هر دو کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بخشی از توافقات در قالب تهاتر بوده به  که‌ به معنای مبادله کالا به کالا بدون استفاده از پول نقد است. این روش می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی و تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند. به عنوان مثال، اگر ایران کالاهایی مانند میوه و سبزیجات به پاکستان ارسال کند، می‌تواند در عوض کالاهای صنعتی از پاکستان دریافت کند.

او بیان کرد:در این کمیسیون، اقدامات مختلفی در حوزه‌های مختلف انجام شد که مسیر را برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری هموار می‌کند. بخشی از این تبادلات، به خصوص تبادلات تهاتوری، بسیار مهم بود و در این زمینه به تفاهماتی رسیدیم. 

صادق اظهار داشت:هر دو طرف در خصوص حمل و نقل نیز به توافقاتی دست یافتند. در این راستا، گلوگاه‌هایی وجود دارد که باید برطرف شوند. به ویژه در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و حضور کامیون‌های ایرانی در عمق خاک پاکستان، تعداد این کامیون‌ها باید افزایش یابد.

وی ادامه داد:همچنین، در مورد بازارچه‌ها و مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان، توجه به آنکه مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ای که در حال کار بر روی آن هستیم، ضروری است.

او بیان کرد:در خصوص ریل و حجم بار و کالا، توافقاتی انجام شد که نه تنها به ارتباط بین دو کشور کمک می‌کند، بلکه مسیر تسهیل را بین کشورهای همسایه نیز فراهم می‌آورد. برای مثال، توافقاتی در خصوص مسیرهای کویته، تفتان و زاهدان به عمل آمده است. 

وی افزود:در زمینه بنادر و آنچه به دریانوردی و کشتیرانی مرتبط می‌شود، هم‌افزایی در گوادر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، تسهیل در رفت و آمد زوار نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

او بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جلسه بعدی کمیسیون مشترک به زودی برگزار خواهد شد تا این توافقات و تفاهمات به طور ویژه پیگیری شوند. در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۱۲ تفاهم‌نامه امضا شده بود و در این کمیسیون به تقریبا ۱۳ تفاهم اجرایی دیگر نیز دست یافتیم که ان‌شاالله به زودی ابلاغ خواهند شد. 

وی ادامه داد:با پیگیری‌هایی که دو طرف بر استمرار جلسات مشترک اصرار دارند، امیدواریم اجرای این تفاهمات به سرعت انجام شود. امیدوارم که این اقدامات به نتایج مثبت و سازنده‌ای منجر شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
جابه‌جایی ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی