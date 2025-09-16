رژیم صهیونیستی پس از حملات هوایی به الحدیده از حمله موشکی یمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسرائیل روز سه‌شنبه اندکی پس از حمله هوایی به شهر الحدیده در دریای سرخ از حمله موشکی یمن خبر داد.

در بیانیه‌ای نظامی آمده است که موشکی از یمن توسط پدافند هوایی اسرائیل رهگیری شده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که این حمله باعث به صدا درآمدن آژیر‌های حمله هوایی در چندین منطقه در مرکز اراضی اشغالی از جمله قدس اشغالی، گوشدان، شفلا، یهودا، سامره و لاخیش شد.

این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه موجی از حملات هوایی را به بندر الحدیده انجام داد.

اسرائیل هیوم از رسانه های عبری اعتراف کرد که لحظاتی پیش موشک شلیک شده از سمت یمن، هواپیمای حامل نتانیاهو را وادار به فرود اضطراری کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله موشکی یمن ، حمله به اسرائیل
