دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید اسرائیل به «مذاکره جدی برای آتش‌بس» در غزه علاقه‌ای ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تعریف وضعیت نوار غزه به عنوان نسل‌کشی خودداری کرد، اما آن را «وحشتناک» توصیف کرد.

گوترش در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه گفت: «تشخیص قانونی نسل‌کشی که متعلق به نهاد‌های قضایی ذیصلاح، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری است، در صلاحیت دبیرکل نیست.»

او در یک کنفرانس خبری گفت: «آنچه امروز در غزه اتفاق می‌افتد وحشتناک است.»

گوترش با «تخریب سیستماتیک» خواندن وضعیت شهر غزه را چنین توصیف کرد: «ما شاهد کشتار گسترده غیرنظامیان به شیوه‌ای هستیم که از زمان دبیرکلی‌ام در هیچ درگیری به یاد ندارم.»

او تأکید کرد که موانع اسرائیل برای توزیع کمک‌ها و دستور‌های مکرر برای جابجایی «چیزی است که از نظر اخلاقی، سیاسی و قانونی غیرقابل تحمل است.»

گوترش در پاسخ به سوالی در مورد احتمال استقرار نیروی سازمان ملل در غزه برای محافظت از غیرنظامیان گفت که این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: «این امر توسط اسرائیل رد خواهد شد و به اعتقاد من توسط ایالات متحده نیز رد خواهد شد.»

دبیرکل سازمان ملل با ابراز امیدواری برای آتش‌بس دائمی در غزه و آزادی اسرا گفت: «اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که اسرائیل مصمم است تا آخر پیش برود و برای مذاکره جدی برای آتش‌بس آماده نیست و این امر اجازه آزادی اسرایی را که ما همیشه گفته‌ایم باید فوری و بدون قید و شرط باشند، نمی‌دهد.» او گفت: «پس بیایید شفاف باشیم: با حمله‌ای که در قطر رخ داد، به نظر نمی‌رسد که اسرائیل علاقه‌ای به مذاکره جدی برای آتش‌بس و آزادی اسرا داشته باشد.»

گوترش در پاسخ به توانایی سازمان ملل در حل مشکلات تأکید کرد که «تنها چیزی که من نمی‌توانم حل کنم، ظرفیت شورای امنیت است. این سازمان ملل نیست بلکه کشور‌های عضو هستند که دچار تفرقه هستند و اجازه نمی‌دهند سازمان ملل به درستی کار کند.»

