منابع می‌گویند دولت ترامپ اولین کمک تسلیحاتی به اوکراین را که توسط متحدان پرداخت شده، تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو منبع آگاه روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شده و به زودی می‌توانند ارسال شوند زیرا واشنگتن این بار تحت یک توافق مالی جدید با متحدان ارسال سلاح به کی یف را از سر می‌گیرد.

این اولین استفاده از مکانیسم جدیدی است که توسط ایالات متحده و متحدان برای تأمین سلاح اوکراین از ذخایر آمریکا با استفاده از بودجه کشور‌های ناتو ایجاد شده است.

منابع گفتند، البریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاسی تحت سازوکار جدیدی که «لیست الزامات اولویت‌دار اوکراین» نامیده می‌شود و با نام اختصاری PURL شناخته می‌شود، ارسال حداکثر دو محموله ۵۰۰ میلیون دلاری را تأیید کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه