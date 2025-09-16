باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو منبع آگاه روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شده و به زودی می‌توانند ارسال شوند زیرا واشنگتن این بار تحت یک توافق مالی جدید با متحدان ارسال سلاح به کی یف را از سر می‌گیرد.

این اولین استفاده از مکانیسم جدیدی است که توسط ایالات متحده و متحدان برای تأمین سلاح اوکراین از ذخایر آمریکا با استفاده از بودجه کشور‌های ناتو ایجاد شده است.

منابع گفتند، البریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاسی تحت سازوکار جدیدی که «لیست الزامات اولویت‌دار اوکراین» نامیده می‌شود و با نام اختصاری PURL شناخته می‌شود، ارسال حداکثر دو محموله ۵۰۰ میلیون دلاری را تأیید کرده است.

منبع: رویترز