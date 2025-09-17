مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۲۹ هزار و ۵۲۰ کلاس درس در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان در روز اول مهر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست تخصصی و مجازی با مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان با موضوع بررسی روند آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ۲۹ هزار و ۵۲۰ کلاس درس در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان در روز اول مهر هستند.

محمد رضا فرحبخش در این جلسه اهمیت اجرای دقیق پروژه مهر و آماده‌سازی همه‌جانبه مدارس برای سال تحصیلی جدید تأکید کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران مدارس، اظهار داشت: پروژه مهر یک مأموریت خطیر و حساس است که نگاه جامعه به عملکرد آموزش‌وپرورش در آن معطوف می‌شود و آرامشی که در بازگشایی مدارس به خانواده‌ها و دانش‌آموزان منتقل می‌شود، نشانه موفقیت در اجرای این پروژه است.

وی تاکید کرد: همه فعالیت‌ها اعم از ثبت‌نام، توزیع و سفارش کتب درسی، کلاس‌بندی، زیباسازی فضا‌ها و آماده‌سازی تجهیزات، باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا روز اول مهر برای دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی، خاطره‌ای خوشایند و ماندگار رقم بخورد.

فرحبخش با اشاره به اهمیت «شاداب‌سازی محتوا و روش‌های تدریس» ابراز داشت: مدارس صرفاً با رنگ‌آمیزی و زیباسازی فیزیکی دوست‌داشتنی نمی‌شوند؛ بخش اصلی کار، بازنگری در محتوا و روش تدریس معلمان است؛ نسل امروز دانش‌آموزان ما نسلی متفاوت و متعلق به عصر فناوری است و معلمان باید با شناخت دقیق مخاطب، روش‌های نوین و تعاملی را به کار بگیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه یادگیری مؤثر نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی، شناختی، عاطفی و حرکتی دانش‌آموزان است، ادامه داد: در کنار طرح‌های ملی و استانی همچون توانا در دوره ابتدایی و سفر یادگیری در دوره متوسطه، باید به استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و ابزار‌های تعاملی توجه ویژه داشت؛ این ابزار‌ها یادگیری را ملموس، جذاب و اثربخش می‌سازند.

محمدرضا فرحبخش خطاب به مدیران مدارس تصریح کرد: شما به‌عنوان رهبران آموزشی موظفید معلمان خود را در به‌کارگیری روش‌های نوین و فناوری‌های روز توانمند کنید؛ ارزیابی عملکرد مدارس باید بر این اساس باشد که تا چه میزان توانسته‌ایم از ظرفیت فناوری و روش‌های نو برای یادگیری اثربخش استفاده کنیم؛ تحول اصلی در آموزش‌وپرورش، تحول در معلم است.

وی گفت: یکی از راهبرد‌های کلیدی، استفاده از الگوی از هم آموختن، به هم آموختن و با هم آموختن در کلاس‌های درس است که می‌تواند آموزش را متحول کرده و مدرسه را برای دانش‌آموزان دوست‌داشتنی سازد.

فرحبخش با اشاره به تأثیر روز نخست مدرسه بر سال تحصیلی دانش‌آموزان گفت: روز اول مهر می‌تواند مسیر یک سال تحصیلی موفق را ترسیم کند؛ لبخند مدیران و کارکنان، برنامه صبحگاه، فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی و حتی کوچک‌ترین تعاملات در این روز، در ذهن دانش‌آموزان ماندگار خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اضطراب و نگرانی فقط مختص دانش‌آموزان کلاس اولی نیست؛ پایه‌های هفتم و دهم نیز با ورود به مقاطع جدید دچار نگرانی می‌شوند؛ بنابراین لازم است برای کاهش استرس و ایجاد محیطی آرام، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

محمد رضا فرحبخس به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها، انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنای مدارس اشاره و عنوان کرد: در کنار جشن آغاز سال تحصیلی، هفته دفاع مقدس نباید از یاد برود؛ مدارس لازم است با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و یادآوری ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس، هویت ایرانی و اسلامی را در نسل جدید نهادینه سازند.

منبع: آموزش و پرورش