منابع خبری به رویترز گزارش داده‌اند که سوریه و رژیم اسرائیل، تحت فشار دولت آمریکا ممکن است، به یک توافق امنیتی نزدیک شده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه به خبرگزاری «رویترز» اعلام کردند که سوریه تحت فشار آمریکا، در حال تسریع مذاکرات با رژیم تروریستی اسرائیل برای رسیدن به یک توافق امنیتی  است. سوریه امیدوار است این توافق به بازگرداندن اراضی‌ای منجر شود که اخیرا توسط این رژیم تروریستی تصرف شده‌اند، اما این توافق در حد یک پیمان صلح جامع نخواهد بود.

چهار منبع به رویترز گفتند که واشنگتن فشار می‌آورد تا پیشرفت کافی در این مذاکرات تا زمان برگزاری نشست رهبران جهان در نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل در پایان ماه جاری حاصل شود، تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بتواند از آن به عنوان یک موفقیت استفاده کند.

این منابع افزودند که حتی رسیدن به یک توافق محدود نیز یک دستاورد محسوب می‌شود، با توجه به موضع سرسختانه رژیم تروریستی اسرائیل در مذاکرات چند ماهه و موضع ضعیف سوریه به دلیل خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب این کشور که منجر به درخواست‌هایی برای تقسیم این کشور شده است.

رویترز با ۹ منبع آگاه از این مذاکرات و حملات رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب سوریه گفت‌و‌گو کرده است. این منابع شامل مقامات نظامی و سیاسی سوریه، دو منبع اطلاعاتی و یک مقام اسرائیلی هستند.

این منابع گفتند که پیشنهاد سوریه شامل عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از اراضی تصرف‌شده در ماه‌های اخیر، بازگرداندن منطقه حائل غیرنظامی‌شده بر اساس آتش‌بس سال ۱۹۷۴، و توقف حملات هوایی و نفوذ‌های زمینی این رژیم تروریستی به سوریه است.

به گفته منابع، وضعیت بلندی‌های جولان که رژیم تروریستی اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ اشغال کرد، در این مذاکرات مطرح نشده است. یک منبع سوری آگاه از موضع دمشق گفت که این مسئله به آینده موکول خواهد شد. یک منبع از تل‌آویو نیز اظهار داشت که «اسرائیل امتیاز زیادی نمی‌دهد».

منبع: النشره

برچسب ها: تحولات سوریه ، بلندی های جولان
