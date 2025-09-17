معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در بازدید از منطقه عین‌دو اهواز بر تسریع در تکمیل طرح های نیمه‌تمام فرهنگی و ورزشی تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در بازدید از منطقه عین‌دو اهواز با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی این منطقه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به برنامه‌های استانداری برای توسعه مناطق حاشیه‌ای اهواز گفت: تیمی متشکل از کارشناسان اجتماعی، سیاسی و صاحب‌نظران به مناطق حاشیه اهواز اعزام شده تا از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار گیرد.

فضل‌الله‌پور از تهیه شناسنامه منطقه‌ای برای محلات حاشیه اهواز خبر داد و افزود: این طرح شامل شناسایی کاستی‌ها و ظرفیت‌ها در تمامی حوزه‌ها خواهد بود تا بر اساس اطلاعات دقیق، راهکار‌های عملی برای توسعه و رفع مشکلات تدوین شود.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به طراحی و اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی، اظهار داشت: این کارت به‌ویژه برای جوانان مناطق حاشیه‌ای شهر در نظر گرفته شده و امکان استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات فرهنگی و ورزشی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه تصریح کرد: هدف ما استفاده از زکات دانش، زکات مال و سایر منابع برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به جوانان و خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار است.

فضل‌الله‌پور در پایان بر ضرورت مشارکت مستقیم مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: بدون حضور و همکاری مردم، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

در این بازدید، معاون استاندار از طرح های نیمه‌تمام فرهنگی و ورزشی منطقه عین‌دو بازدید کرد و اهالی و فعالان اجتماعی خواستار تسریع در تکمیل این پروژه‌ها شدند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: استانداری خوزستان ، طرح های ورزشی
