منابع خبری از برگزاری یک نشست امنیتی میان سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل در روز پنجشنبه در باکو خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار «اسکای نیوز عربیه» گزارش داد که قرار است پنجشنبه آینده، یک نشست امنیتی بین سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شود.

در همین حال، وب‌سایت «آکسیوس» فاش کرد که رژیم تروریستی اسرائیل پیشنهادی را برای یک توافقنامه امنیتی جدید به سوریه ارائه داده است. آکسیوس توضیح داد که پیشنهاد توافقنامه امنیتی شامل نقشه‌ای از دمشق به سمت جنوب غربی تا مرز با اراضی اشغالی است.

همچنین به نقل از دو منبع آگاه، این وب‌سایت گزارش داد که پیشنهاد رژیم تروریستی اسرائیل به سوریه بر اساس  پیمان صلح ۱۹۷۹ با مصر  است، که در آن شبه‌جزیره سینا به سه منطقه (A, B, C) تقسیم شد و ترتیبات امنیتی و سطوح مختلف غیرنظامی‌سازی بر اساس فاصله از مرز رژیم تروریستی اسرائیل تعیین شد.

بر اساس این پیشنهاد، منطقه جنوب غربی دمشق به سه منطقه تقسیم خواهد شد، و سوری‌ها می‌توانند در هر منطقه، سطوح متفاوتی از نیرو‌ها و انواع سلاح‌ها را نگهداری کنند.

این پیشنهاد همچنین خواستار گسترش دو کیلومتری منطقه حائل در سمت سوریه است. به گفته آکسیوس، در نوار مجاور منطقه حائل که در سمت سوریه و نزدیک‌ترین نقطه به مرز رژیم تروریستی اسرائیل است، وجود نیرو‌های نظامی و سلاح‌های سنگین مجاز نخواهد بود، اما به سوریه اجازه داده می‌شود که نیرو‌های پلیس و امنیت داخلی را در آنجا مستقر کند.

یک منبع آگاه از جزئیات گفت که بر اساس این پیشنهاد، کل منطقه جنوب غربی دمشق تا مرز رژیم تروریستی اسرائیل به عنوان یک منطقه پرواز ممنوع برای هواپیما‌های سوری اختصاص خواهد یافت.

در مقابل این محدودیت‌ها برای طرف سوری، اسرائیل عقب‌نشینی تدریجی از تمام اراضی‌ای را که طی چند ماه گذشته در سوریه اشغال کرده است، به جز یک پایگاه در قله استراتژیک جبل شیخ، پیشنهاد داده است، با این حال رژیم تروریستی اسرائیل اصرار دارد که حضور خود را در این نقطه در هر توافق آینده‌ای حفظ کند.

منبع: اسکای نیوز

برچسب ها: تحولات سوریه ، جنوب سوریه
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
عالی عالی عالی، نمایش آشکار پیوند داعش صهیونیزم و توهم و خیانت!!!
جولانی نتانیاهو الیف هر سه تا همتای همند و هماهنگ با هم!!!
کاش توانش رو داشتیم تو جلسه مشترک اینها کار خوبی انجام می دادیم! خیلی به نفع بشریت می شد!!
کسی هست بتونه و به سعادت ابدی برسه؟
