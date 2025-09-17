سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، اظهارات نتانیاهو که علیه اردوغان بیان شد را بی ارزش و متوهمانه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، علیه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور را بی‌ارزش و بی‌اعتبار خواند.

نتانیاهو در سخنرانی‌ای در قدس اشغالی، در حضور وزیر امور خارجه آمریکا، به دیداری با مسعود ییلماز، نخست‌وزیر فقید ترکیه در سال ۱۹۹۸ اشاره کرد. او فاش کرد که پیشنهاد مبادله یک اثر باستانی یهودی با هزاران قطعه عثمانی موجود در موزه‌های اسرائیل را به ییلماز داده است، اما به دلیل نفوذ اردوغان که در آن زمان شهردار استانبول بود و رهبری یک جریان اسلامی را بر عهده داشت، با مخالفت شدید ییلماز رو‌به‌رو شد.

نتانیاهو خطاب به اردوغان ادعا کرد: «اورشلیم شهر ماست، آقای اردوغان، نه شهر شما، اورشلیم برای همیشه شهر ما باقی خواهد ماند و هرگز دوباره تقسیم نخواهد شد.»

چلیک در پاسخ گفت: «اظهارات نتانیاهو، سرکرده یک باند نسل‌کش که رئیس‌جمهور ما را هدف قرار داده، از نظر ما هیچ ارزشی ندارد. توهمات نتانیاهو که گمان می‌کند اورشلیم دارایی شخصی اوست، در حالی که یک ارزش مشترک برای تمام بشریت است، نشان‌دهنده خصومت او با تمام ارزش‌های انسانی است.»

او ادامه داد: «این اظهارات، یک جنایت جدید علیه بشریت و ارزش‌های آن توسط این تعصب ضدانسانی است.» او هشدار داد که «بشریت تحت تهدید این باند قرار دارد و باید با ائتلاف بشریت به آن پاسخ داد.»

منبع: آر تی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، بنیامین نتانیاهو ، حزب عدالت و توسعه
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
روبیو و نتانیاهو بیانیه‌ مطبوعاتی مشترکی منتشر می‌کنند
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کلی خندیدیم، کی به کی چی میگه؟!! اصولا مکه اردوخان و نتانیاهو با هم فرقی دارند که علیه هم حرف بزنند؟!!!
اینها مواضع فقط مصرف داخلی و برای حمقای نادان بی خبر از همه جا کاربرد داره!!!!
۰
۱
