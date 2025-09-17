باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان از آغاز سرشماری نفوس و فهرست‌برداری خانه‌به‌خانه در افغانستان خبر داد و گفت این فرآیند پس از بیش از ۴۰ سال به نتیجه خواهد رسید.

عبدالقاهر ادریس در هشتمین نشست رؤسای ادارات آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) اعلام کرد از سال ۱۹۷۹ تاکنون هیچ سرشماری جمعیت در افغانستان انجام نشده و اکنون شرایط برای اجرای آن فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اداره آمار و اطلاعات افغانستان افزود با وجود چالش‌های موجود، این اداره می‌تواند داده‌های معتبر برای سیاست‌گذاری و نیازهای توسعه‌ای ارائه دهد.

اداره ملی آمار و اطلاعات کنونی افغانستان همچنین از کشورهای عضو اکو درخواست کرد تجربیات و کمک‌های فنی خود در اجرای پروژه‌های بزرگ آماری را در اختیار طالبان قرار دهند.

افغانستان طی دهه‌ها سرشماری جمعیت انجام نداده و همین موضوع باعث شده آمارهای مختلفی از جمعیت این کشور منتشر شود.

اداره کنونی آمار و اطلاعات افغانستان، جمعیت این کشور را ۳۶.۴ میلیون نفر و سازمان ملل حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد کرده است.

نبود داده‌های دقیق جمعیتی باعث شده برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات عمومی با چالش جدی مواجه شود.

در بیش از چهار دهه گذشته، جنگ‌ها، ناامنی و محدودیت‌های مالی و لجستیکی مانع اجرای سرشماری شده‌اند.

با آغاز سرشماری خانه‌به‌خانه انتظار می‌رود حکومت طالبان بتواند داده‌های موثری برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، ارائه خدمات عمومی و کمک‌های بین‌المللی به دست آورد.

این اقدام در حالی آغاز می‌شود که جمعیت‌شناسی دقیق برای مسائل حیاتی مانند آموزش، سلامت، خدمات اجتماعی و بودجه‌بندی افغانستان اهمیت بالایی دارد و فقدان داده‌های معتبر طی دهه‌ها، یکی از موانع توسعه پایدار این کشور به شمار می‌رود.