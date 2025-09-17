باشگاه خبرنگاران جوان- معاون سخنگوی حکومت طالبان ادعای اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا را درباره کوتاهی کابل در مبارزه با مواد مخدر رد کرد و گفت اظهارات ترامپ ناشی از بیاطلاعی از واقعیتهای افغانستان است.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در واکنش به سخنان ترامپ که افغانستان را به کوتاهی در مهار تولید و قاچاق مواد مخدر متهم کرده بود، این اتهامات را بیاساس خواند.
فطرت در بیانیهای تأکید کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به نزدیک صفر رسیده و اکنون این معضل بیشتر در کشورهای همسایه دیده میشود.
وی افزود که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت، اقدامات جدی برای ریشهکنکردن کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر انجام داده و در این زمینه موفقیتهایی کسب کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ در بیانیهای افغانستان را در کنار چند کشور دیگر یکی از کانونهای اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر معرفی کرده بود.
به گفته ترامپ، با وجود اعلام ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، تولید و ذخایر آن همچنان ادامه دارد و مسیر انتقال به بازارهای جهانی باز است.
افغانستان سالها بهعنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان شناخته میشد و طالبان پس از تسلط در سال ۲۰۲۱، وعده داد کشت و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کند.