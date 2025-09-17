شهردار لندن، در مقاله‌ای دونالد ترامپ را متهم کرد که از طریق بیگانه‌هراسی و نژادپرستی به سیاست‌های راست افراطی در جهان دامن می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صادق خان، شهردار لندن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را متهم کرد که سیاست‌های راست افراطی و تفرقه‌افکنانه را در جهان شعله‌ور می‌کند و تاکید کرد که مقابله با این سیاست‌ها به اتحاد بین‌المللی نیاز دارد.

خان، در مقاله‌ای که در روزنامه «گاردین» منتشر کرد، گفت: «ما باید برای مقابله با عوام‌گرایان و ملی‌گرایان واپس‌گرا که از ترس‌های اقتصادی، فروپاشی زندگی مدرن، و بی‌اعتمادی فزاینده به نهاد‌های سیاسی و رسانه‌ای سوءاستفاده می‌کنند، متحد شویم. این چیزی است که ما در چندین کشور اروپایی و البته در آمریکا شاهد آن بوده‌ایم.»

او افزود: «شاید دونالد ترامپ و گروهش در سال‌های اخیر بیش از همه به این سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دامن زده‌اند. وقتی او در اولین سفر رسمی‌اش به انگلیس آمد، من روشن کردم که او به طور عمدی از بیگانه‌هراسی و نژادپرستی به عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده کرده است.»

ترامپ سه‌شنبه شب در یک سفر رسمی وارد انگلستان شد. انتظار می‌رود او در این سفر با پادشاه چارلز سوم و اعضای خانواده سلطنتی در قلعه ویندزور، در حدود ۲۵ مایلی غرب لندن، دیدار کند.

او همچنین در این سفر با کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، ملاقات خواهد کرد و احتمالا چندین موضوع از جمله تعرفه‌های گمرکی، جنگ در اوکراین و درگیری در غزه را بررسی خواهند کرد.

خان در مقاله‌اش از سران انگلیس خواست تا اطمینان حاصل کنند که «رابطه ویژه» بین لندن و واشنگتن بر پایه گشاده‌رویی و صداقت استوار باشد. او گفت: «گاهی اوقات، این به معنای این است که دوستان منتقد باشیم و حقیقت را به قدرت بگوییم، و در رد سیاست ترس و تفرقه صریح باشیم.»

او اضافه کرد: «کسانی که به دنبال تقسیم ما هستند، شهری را خواهند یافت که بیش از هر زمان دیگری مصمم به دفاع از ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک خود است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: شهردار لندن ، صادق خان ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
برخورد دانشگاه برکلی با دانشجویانی که به جنایات اسرائیل معترض هستند + فیلم
پیام دوگانه ترامپ: اسرائیل دیگر به قطر حمله نمی‌کند، اما حمله به غزه ادامه دارد
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
آخرین اخبار
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
مادورو: آمریکا بدنبال تصاحب ثروت ونزوئلا است
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
تظاهرات خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده توسط اسرائیل
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند