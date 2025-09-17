باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صادق خان، شهردار لندن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را متهم کرد که سیاست‌های راست افراطی و تفرقه‌افکنانه را در جهان شعله‌ور می‌کند و تاکید کرد که مقابله با این سیاست‌ها به اتحاد بین‌المللی نیاز دارد.

خان، در مقاله‌ای که در روزنامه «گاردین» منتشر کرد، گفت: «ما باید برای مقابله با عوام‌گرایان و ملی‌گرایان واپس‌گرا که از ترس‌های اقتصادی، فروپاشی زندگی مدرن، و بی‌اعتمادی فزاینده به نهاد‌های سیاسی و رسانه‌ای سوءاستفاده می‌کنند، متحد شویم. این چیزی است که ما در چندین کشور اروپایی و البته در آمریکا شاهد آن بوده‌ایم.»

او افزود: «شاید دونالد ترامپ و گروهش در سال‌های اخیر بیش از همه به این سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دامن زده‌اند. وقتی او در اولین سفر رسمی‌اش به انگلیس آمد، من روشن کردم که او به طور عمدی از بیگانه‌هراسی و نژادپرستی به عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده کرده است.»

ترامپ سه‌شنبه شب در یک سفر رسمی وارد انگلستان شد. انتظار می‌رود او در این سفر با پادشاه چارلز سوم و اعضای خانواده سلطنتی در قلعه ویندزور، در حدود ۲۵ مایلی غرب لندن، دیدار کند.

او همچنین در این سفر با کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، ملاقات خواهد کرد و احتمالا چندین موضوع از جمله تعرفه‌های گمرکی، جنگ در اوکراین و درگیری در غزه را بررسی خواهند کرد.

خان در مقاله‌اش از سران انگلیس خواست تا اطمینان حاصل کنند که «رابطه ویژه» بین لندن و واشنگتن بر پایه گشاده‌رویی و صداقت استوار باشد. او گفت: «گاهی اوقات، این به معنای این است که دوستان منتقد باشیم و حقیقت را به قدرت بگوییم، و در رد سیاست ترس و تفرقه صریح باشیم.»

او اضافه کرد: «کسانی که به دنبال تقسیم ما هستند، شهری را خواهند یافت که بیش از هر زمان دیگری مصمم به دفاع از ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک خود است.»

منبع: آر تی