باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفر خود به کابل با مقامات ارشد افغانستان، از جمله نایب رئیس اقتصادی رئیسالوزرا و نمایندگان چهار وزارتخانه کلیدی این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته اتابک، محور اصلی این نشست، برنامهریزی مشترک دو کشور برای توسعه روابط تجاری و رفع موانع موجود در مسیر تبادلات مرزی بود.
وزیر صمت ایران با اشاره به حجم قابل توجه مبادلات تجاری میان دو کشور که از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است، بر عزم جدی دولت ایران برای گسترش این همکاریها تأکید کرد.
وی همچنین بر اهمیت رفع موانع گمرکی و لجستیکی در گذرگاههای مرزی میان ایران و افغانستان به منظور تسهیل هرچه بیشتر جریان کالا و خدمات تأکید نمود.