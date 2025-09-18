وزیر صمت ایران در سفر به افغانستان از برنامه‌ریزی تهران و کابل برای توسعه روابط تجاری و رفع موانع مرزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفر خود به کابل با مقامات ارشد افغانستان، از جمله نایب رئیس اقتصادی رئیس‌الوزرا و نمایندگان چهار وزارتخانه کلیدی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته اتابک، محور اصلی این نشست، برنامه‌ریزی مشترک دو کشور برای توسعه روابط تجاری و رفع موانع موجود در مسیر تبادلات مرزی بود.

وزیر صمت ایران با اشاره به حجم قابل توجه مبادلات تجاری میان دو کشور که از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است، بر عزم جدی دولت ایران برای گسترش این همکاری‌ها تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت رفع موانع گمرکی و لجستیکی در گذرگاه‌های مرزی میان ایران و افغانستان به منظور تسهیل هرچه بیشتر جریان کالا و خدمات تأکید نمود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزیر صمت ، نشست اقتصادی ، کابل
خبرهای مرتبط
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
دعوت رسمی طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی برای فعالیت در افغانستان
برگزاری دومین نشست کمیته اقتصادی ایران و افغانستان در کابل + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
آخرین اخبار
توسعه تجارت با افغانستان و رفع موانع مرزی در دستور کار تهران و کابل + فیلم
هلاکت دو صهیونیست در نزدیکی مرز اردن
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
آنچه در غزه می‌گذرد، تکرار فاجعه روانداست
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
قطعی اینترنت و تلفن غزه نشان از تشدید قریب‌الوقوع حملات زمینی اسرائیل دارد
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟