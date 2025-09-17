برای نخستین بار در کشور سوت قطار سلامت در ارومیه به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور علیرضا سلیمانی زاده مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان در ایستگاه راه آهن ارومیه برگزار شد ۳۵ پزشک متخصص و فوق متخصص همکار راه آهن جمهوری اسلامی جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به محرومان در این ایستگاه مستقر شدند.
فرمانده بسیج راه آهن جمهوری اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور قطار سلامت با ۳۵ پزشک متخصص و فوق متخصص همکار راه آهن جمهوری اسلامی جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق محروم این شهرستان مستقر می شود.
هاشم صباحی ادامه داد: همزمان با هفته دفاع مقدس، شرکت راه آهن با حضور ۳۵ پزشک متخصص و فوقتخصص در قالب گروههای جهادی درمانی، به مناطق محروم استان آذربایجان غربی خدمات رسانی میکند.
وی گفت: در این اقدام جهادی تیمهای تخصص پزشکی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ایستگاه راهآهن ارومیه مستقر شدند و سپس برای ارائه خدمات درمانی به روستاهای محروم منطقه سیلوانای در شهرستان ارومیه اعزام شده و تا روز جمعه ۲۸ شهریور خدمات درمانی به مردم این منطقه ارائه میدهند.
فرمانده بسیج راه آهن ادامه داد: در این مأموریت جهادی، خدماتی درمانی از جمله درمانهای سرپایی، ویزیت تخصصی، خدمات دندانپزشکی، روان شناسی، بیناییسنجی و مشاورههای پزشکی توسط تیمی متشکل از پزشک عمومی، پزشک متخصص قلب، طب سنتی، دندانپزشک، ماما، داخلی، روانشناس، روانپزشک، تغذیه، چشم پزشک، اوپتومتریست، داروخانه و تزریقات ارائه خواهد شد.
صباحی گفت: این نخستین بار است که اعزام جهادی درمانی از طریق شرکت راهآهن صورت میگیرد؛ اقدامی که در راستای مسئولیت اجتماعی و رویکرد محرومیتزدایی شرکت راهآهن انجام شده و قرار است در آینده نیز تداوم یابد.