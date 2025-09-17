وب‌سایت آمریکایی آکسیوس گزارش داد که نتانیاهو قصد دارد در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با الجولانی دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت خبری آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دنبال ترتیب دادن دیداری با ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام در اواخر ماه سپتامبر جاری است.

آکسیوس به نقل از یک مقام در کابینه رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو قصد دارد این دیدار را در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در اواخر سپتامبر برگزار کند، اما در عین حال اشاره کرد که شانس برگزاری این دیدار در این مرحله کم به نظر می‌رسد.

نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از او برای بازدید از کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر دعوت کرده است.

به گفته یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و ران درمر، وزیر امور استراتژیک رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه (فردا) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، نشست جدیدی را برگزار خواهند کرد. این دیدار بخشی از سلسله نشست‌هایی است که تحت فشار دولت آمریکا با هدف تسریع تفاهمات امنیتی بین دو طرف انجام می‌شود.

منبع: النهار

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، جنوب سوریه
خبرهای مرتبط
الجولانی: اسرائیل قصد داشت سوریه را تجزیه کند
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
دیدار الجولانی با فرمانده آمریکایی در دمشق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
جزئیات ضیافت دولتی پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ
تعلیق برنامه مجری آمریکایی؛ از استقبال ترامپ تا انتقاد شدید دموکرات‌ها 
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد