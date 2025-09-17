باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت خبری آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دنبال ترتیب دادن دیداری با ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام در اواخر ماه سپتامبر جاری است.

آکسیوس به نقل از یک مقام در کابینه رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو قصد دارد این دیدار را در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در اواخر سپتامبر برگزار کند، اما در عین حال اشاره کرد که شانس برگزاری این دیدار در این مرحله کم به نظر می‌رسد.

نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از او برای بازدید از کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر دعوت کرده است.

به گفته یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و ران درمر، وزیر امور استراتژیک رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه (فردا) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، نشست جدیدی را برگزار خواهند کرد. این دیدار بخشی از سلسله نشست‌هایی است که تحت فشار دولت آمریکا با هدف تسریع تفاهمات امنیتی بین دو طرف انجام می‌شود.

منبع: النهار