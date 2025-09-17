عربستان سعودی حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را «به شدیدترین لحن» محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات زمینی اسرائیل در شهر غزه را «به شدیدترین لحن» محکوم می‌کند.

این وزارتخانه «تهاجم نیرو‌های اشغالگر اسرائیل به نوار غزه و ادامه ارتکاب جنایات» آنها علیه فلسطینیان را محکوم کرد و بر عدم موفقیت جامعه بین‌المللی در انجام «اقدامات مؤثر» برای توقف جنگ جاری در غزه تأکید کرد.

وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه خود اعلام کرد که عربستان سعودی همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف کشتار، گرسنگی و آوارگی اجباری فلسطینیان توسط اسرائیل اقدام فوری انجام دهند.

ارتش اسرائیل پیش از سپیده دم روز سه‌شنبه بمباران گسترده‌ای را علیه شهر غزه آغاز کرد و نیرو‌های خود را به عمق بزرگترین مرکز شهری نوار غزه فرستاد.

ارتش اسرائیل ادعا کرد که از زمان آغاز حمله زمینی، بیش از ۱۵۰ هدف را در شهر غزه هدف قرار داده است.

منبع: العربیه انگلیسی