رئیس‌جمهور آمریکا در پی ترور چارلی کرک، جنبش ضد فاشیستی آنتیفا را به عنوان یک «سازمان تروریستی» هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در پی ترور چارلی کرک، فعال سیاسی راست‌گرا، اقدام جدیدی علیه گروه‌های چپ‌گرا انجام داد و جنبش ضد فاشیستی آنتیفا را به عنوان یک «سازمان تروریستی» هدف قرار داد.

ترامپ در Truth Social مدعی شد که این جنبش را به عنوان یک سازمان تروریستی اقدام می کند. او نوشت: «من همچنین به شدت توصیه خواهم کرد که کسانی که به آنتیفا کمک مالی می‌دهند مطابق با بالاترین استاندارد‌ها و رویه‌های قانونی به طور کامل و دقیق تحت بازجویی قرار گیرند.»

مشخص نبود که اعلامیه ترامپ چه وزن قانونی دارد. کارشناسان گفتند که آنتیفا یک جنبش ایدئولوژیک سازمان‌یافته سست بدون ساختار رهبری یا سلسله مراتب روشن است.

یک روز پس از آنکه دادستان‌های یوتا اتهامات رسمی علیه مظنون به ترور چارلی کرک را اعلام کردند، هیچ شاهدی مبنی بر ارتباط تایلر رابینسون ۲۲ ساله با هیچ گروه خارجی ظاهر نشده است. همچنین سوالات درباره انگیزه‌های دقیق او باقی مانده است.

ترامپ و مقامات ارشد مکرراً گروه‌های چپ‌گرا را به ایجاد فضای خصومت علیه محافظه‌کاران قبل از ترور کرک متهم کرده‌اند.

یک مقام دولت ترامپ روز چهارشنبه گفت که کاخ سفید در حال آماده کردن یک فرمان اجرایی درباره خشونت سیاسی و نفرت پراکنی است.

جی دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز روز چهارشنبه، مکرراً آنچه افراطی‌گری سیاسی چپ‌گرا نامید را مقصر ترور دانست.

او گفت کاخ سفید سخت در حال کار است تا اطمینان حاصل کند که «شبکه‌های تأمین مالی برای خشونت چپ‌گرا» شناسایی شود.

منتقدان می‌گویند که ترامپ از ترور کرک به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب و اقدام شدید علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.

ترامپ در ابتدا این ایده را برای آنتیفا در سال ۲۰۲۰ در میان اعتراضات خشونت‌آمیز سراسری پس از کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس در مینیاپولیس مطرح کرد.

در آن زمان، کارشناسان حقوقی گفتند که چنین اقدامی فاقد پایه قانونی است، اجرای آن سخت خواهد بود و نگرانی‌های آزادی بیان را برانگیخته می‌کند، زیرا پیروی از یک ایدئولوژی عموماً جرم محسوب نمی‌شود.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست جزئیات بیشتر پاسخ نداده است.

منبع: رویترز

