آمریکا و عربستان این هفته بزرگترین رزمایش ضد سامانه‌های هوایی بدون سرنشین (UAS) برگزار شده در خاورمیانه را به پایان رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آمریکا و عربستان سعودی این هفته بزرگترین رزمایش ضد سامانه‌های هوایی بدون سرنشین (UAS) برگزار شده در خاورمیانه را به پایان رساندند که بر فوریت فزاینده دفاع در برابر تهدیدات پهپادی رو به گسترش تأکید دارد.

رزمایش‌های تیراندازی زنده که در میدان تیر شمل-۲ در شمال شرقی عربستان سعودی انجام شد، ۲۰ سامانه ضد پهپادی را گرد هم آورد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آن را بلندپروازانه‌ترین رزمایش رد سندز (Red Sands) تا به امروز توصیف کرد. این رویداد بر یکپارچه‌سازی رادارها، سنسور‌ها و تسلیحات برای شناسایی، ردیابی و نابودی سریع تهدیدات هوایی مدرن، از جمله انبوه پهپاد‌ها متمرکز بود.

ادمیرال برد کوپر، که اولین سفر منطقه‌ای خود را پس از به عهده گرفتن فرماندهی انجام می‌داد، این رزمایش را در کنار ژنرال فیاض الرویلی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح عربستان سعودی، مشاهده کرد و از مرکز یکپارچه آزمایش‌های ریس سندز بازدید کرد.

کوپر همچنین با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، دیدار کرد. شاهزاده خالد در پستی در اکس گفت: «در خلال این ملاقات، جنبه‌های همکاری دفاعی خود را مرور کردیم و آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های مشترکمان برای حل آنها به گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی را حفظ کند، مورد بحث قرار دادیم.»

کوپر گفت: «تهدیدات ناشی از گسترش پهپاد‌های پیشرفته یک چالش فوری است. همکاری تنگاتنگ با شرکای منطقه‌ای برای نوآوری و سازگاری هرگز حیاتی‌تر از این نبوده است.» آمریکا و عربستان سعودی همچنین اوایل امسال یک سری رزمایش‌های مشترک امنیت دریایی برگزار کردند که گامی دیگر به جلو در مشارکت نظامی در حال تعمیق بین دو کشور بود.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: عربستان و آمریکا ، رزمایش پهپادی
