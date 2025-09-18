وزیر امور خارجه سوریه، برای لغو کامل تحریم‌ها این هفته با قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اکسیوس به نقل از سناتور لیندسی گراهام نوشت: اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، این هفته با قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن دیدار خواهد کرد تا درباره لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا علیه کشورش بحث کند.

دیدار الشیبانی - اولین دیدار یک وزیر امور خارجه سوریه از واشنگتن در بیش از ۲۵ سال گذشته - در پی اظهارات محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه انجام می‌شود که گفت مذاکرات سوریه با اسرائیل، متحد آمریکا، برای دستیابی به یک پیمان امنیتی می‌تواند «در روز‌های آینده» به نتیجه برسد.

گراهام به اکسیوس گفت که او و سایر سناتور‌ها قرار است روز پنجشنبه با الشیبانی ملاقات کنند تا درباره لغو دائمی تحریم‌های خاص مجاز توسط قوانین مصوب کنگره، از جمله قانون سزار (Caesar Act) بحث کنند.

به گزارش اکسیوس، انتظار می‌رود الشیبانی روز جمعه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ملاقات کند.

گراهام گفت که در صورت حرکت رسمی سوریه به سمت یک توافق امنیتی جدید با اسرائیل و پیوستن به یک ائتلاف ضد گروه افراطی داعش، از لغو این تحریم‌ها حمایت خواهد کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره سفر الشیبانی پاسخ نداده است.

سوریه و اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است متوقف کردن حملات هوایی اسرائیل و خروج نیرو‌های اسرائیلی که به جنوب سوریه پیشروی کرده‌اند را تضمین کند.

رویترز این هفته گزارش داد که واشنگتن در حال فشار آوردن به سوریه برای دستیابی به یک توافق قبل از گردهمایی رهبران جهان در هفته آینده برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است.

الجولانی فشار آمریکا  بر سوریه را تکذیب کرده است و گفته است که آمریکا نقش میانجی ایفا می‌کند.

او گفت اسرائیل از ۸ دسامبر، زمانی که تهاجم مخالفان تحت رهبری او منجر به سرنگونی بشار اسد، رهبر پیشین سوریه شد، بیش از ۱۰۰۰ حمله به سوریه انجام داده و بیش از ۴۰۰ تهاجم و پیشروی زمینی انجام داده است. این برکناری پس از ۱۳ سال جنگ داخلی صورت گرفت.

دونالد ترامپ اوایل امسال لغو برخی تحریم‌های کلیدی آمریکا علیه سوریه را اعلام کرد.

منبع: رویترز

