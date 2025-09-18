باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و نخست‌وزیر انگلیس، کی یر استارمر، در چکرز امروز دیدار می کنند تا درباره موضوعات کلیدی از جمله فناوری، تعرفه‌های فولاد و مسائل حساس جهانی گفت‌و‌گو کنند. این دیدار بخشی از سفر رسمی پرتجمل ترامپ به انگلیس است که با استقبال باشکوه پادشاه چارلز سوم در قلعه ویندزور همراه شد.

همزمان با این ملاقات، انگلیس از تعهد شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۴ میلیارد دلار در این کشور خبر داد که شامل پروژه‌های عظیم در حوزه‌های هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و انرژی هسته‌ای می‌شود.

دو رهبر یک «توافقنامه رفاه فناوری» امضا می کنند که به ادعای مقامات انگلیسیی هزاران شغل جدید ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب خواهد کرد. بخشی از این توافق به پروژه «Stargate» زیرساخت هوش مصنوعی مربوط می‌شود.

با این حال، مذاکرات برای حذف تعرفه‌های ۲۵ درصدی فولاد و آلومینیوم متوقف شده است، موضوعی که نگرانی صنعت انگلیس را برانگیخته است. این دیدار همچنین میزبان گفت‌و‌گو‌های دشواری درباره اوکراین و خاورمیانه است. استارمر نقش مهمی در تلاش برای حفظ حمایت آمریکا از اوکراین ایفا کرده، در حالی که ترامپ بر ضرورت توافق زلنسکی تأکید کرده است. علاوه بر این، اختلاف نظر دو طرف در مورد جنگ غزه و به رسمیت شناختن احتمالی دولت فلسطینی توسط انگلیس نیز از دیگر موارد مورد بحث خواهد بود.

این سفر برای استارمر که اخیراً با چالش‌های داخلی از جمله استعفای مقامات دولتی و رکود اقتصادی رو‌به‌رو بوده، فرصتی برای نمایش روابط قوی با متحد کلیدی آمریکا است. به طور کلی، این دیدار ترکیبی از همکاری‌های اقتصادی امیدوارکننده و اختلاف‌های سیاسی پایدار را به نمایش می گذارد.

منبع: اسوشیتدپرس