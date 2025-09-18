باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اوکراینی امروز پنجشنبه مدعی شدند که نیرو‌های روسیه به زیرساخت‌های ریلی در منطقه پولتاوا در مرکز اوکراین حمله کردند و پنج نفر را زخمی کردند.

ولودیمیر کوهوت، فرماندار منطقه، در پیام‌رسان تلگرام گفت که در منطقه میرهورود، یک حمله به یک نفر آسیب رساند و باعث آتش‌سوزی شد.

اوپراتور راه‌آهن دولتی اوکراین، Ukrzaliznytsia، گفت که این حمله به طور موقت برق چندین ایستگاه را قطع کرد و باعث تاخیر‌های تا سه ساعته برای قطار‌های مسافری شد.

در ماه‌های اخیر، نیرو‌های روسیه به زیرساخت‌های ریلی اوکراین حمله کرده‌اند، از جمله حملات به مراکز مهم در مناطق خارکف و دونتسک، و همچنین ایجاد اختلال در منطقه کیرووهراد.

بر اساس گزارش خدمات اضطراری، یک حمله پهپادی در ساعات پایانی شب به منطقه پولتاوا نیز به یک پمپ بنزین آسیب رساند و باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

نیروی هوایی اوکراین گفت که در شب گذشته ۴۸ فروند از ۷۵ پهپاد پرتاب شده توسط روسیه را سرنگون کرده و ۲۶ مورد اصابت پهپاد در شش مکان مختلف را گزارش داد.

منبع: رویترز