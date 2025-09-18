باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گفته پنج منبع مطلع، برخی از عالی رتبه ترین دیپلماتهای آمریکایی که بر رویداد های سوریه متمرکز بودند، در روزهای اخیر به طور ناگهانی از سمت خود برکنار شدهاند. این تغییرات در حالی رخ میدهد که واشنگتن در تلاش است تا متحدان کرد سوری خود را با اداره مرکزی در دمشق یکپارچه کند.
دیپلماتهای حاضر در «پلتفرم منطقهای سوریه» (SRP) - که در عمل، مأموریت دفتر نمایندگی آمریکا در این کشور است و به صورت دورکاری در استانبول مستقر است - همگی به تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه و مشاور و دوست قدیمی رئیسجمهور دونالد ترامپ گزارش میدادند.
باراک که در ماه مه منصوب شد، پیشگام یک تغییر در سیاست منطقهای بوده که از یک دولت واحد سوریه تحت ریاست جمهوری موقت محمد الجولانی حمایت میکند.
یکی از افرادی که با رویترز صحبت کرد، گفت که «تعدادی» از کارکنان SRP به عنوان بخشی از یک سازماندهی مجدد تیم، به آنان گفته شد که مأموریت آنان به پایان رسیده است.
این شخص گفت که این افراد بر سیاست آمریکا در سوریه تأثیر نخواهد گذاشت، و تصمیم به برکناری آنان بر اساس تفاوتهای سیاستی بین کارکنان و باراک یا کاخ سفید نبوده است.
منابع، که شامل دو دیپلمات غربی و دو منبع مستقر در آمریکا نیز میشد، گفتند که این اقدامات ناگهانی، غیرداوطلبانه و در آستانه پایان هفته گذشته صورت گرفته است. رویترز نتوانست دلیل رسمی ارائه شده برای این اقدامات را مشخص کند.
یک مقام وزارت امور خارجه گفت که این وزارتخانه در مورد «تصمیمات پرسنلی یا سازماندهیهای اداری» اظهارنظر نمیکند و افزود: «کارکنان اصلی که بر روی مسائل مربوط به سوریه کار میکنند، همچنان از مکانهای مختلف به فعالیت خود ادامه میدهند.»
منبع: العربیه انگلیسی