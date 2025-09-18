روسیه تحریم‌های تازه ژاپن و کاهش سقف قیمت نفت خود را «غیردوستانه» خواند و وعده اقدام متقابل داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز در واکنش به تحریم‌های جدید اعلام شده از سوی ژاپن، گفت که این اقدام «غیردوستانه» بوده و «بدون پاسخ نخواهد ماند». 

زاخارووا در ادامه گفت: «پاسخ ما به خوبی سنجیده خواهد شد و بر اساس منافع ملی ما خواهد بود. روسیه به اتخاذ اقدامات متقابل مناسب ادامه خواهد داد.»

دولت ژاپن ابتدای این هفته اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ۴۷ شرکت روسی، ۹ فرد و چندین نهاد دیگر که در حمله به اوکراین دست داشته‌اند، اعمال می‌کند. ژاپن همچنین بلافاصله سقف قیمت تعیین‌شده توسط گروه ۷ برای نفت خام دریایی روسیه را از ۶۰ دلار به ۴۷.۶۰ دلار در هر بشکه کاهش داد که منعکس‌کننده اقدامات مشابه اتحادیه اروپا، انگلیس، کانادا و نیوزیلند است.

ژاپن که عضو گروه هفت است، همچنین متعهد شده که وام ۳.۳ میلیارد دلاری به اوکراین اختصاص دهد که از محل درآمد حاصل از اموال بلوکه شده روسیه تامین می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، تحریم روسیه ، ژاپن
