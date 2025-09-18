باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند که دولت کی‌یف بقایای هزار نفر از پرسنل نظامی کشته شده در جنگ را در جریان آخرین تبادل با روسیه دریافت کرده است.

اوکراین در ماه‌های اخیر و در جریان چندین تبادل، جسد بیش از ۷ هزار نظامی خود را دریافت کرده است. این امر نتیجه مذاکرات استانبول است که در بهار امسال بین دو طرف انجام شد.

پیش از این و در روز سه‌شنبه، امارات از یک تلاش میانجیگری موفقیت‌آمیز بین روسیه و اوکراین خبر داده بود. به گفته امارات، دو کشور توافق کردند که هر کدام ۱۰۰ اسیر خود را با دیگری مبادله کنند.

منبع: رویترز