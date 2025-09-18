وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا برای حل بحران اوکراین به راه‌حل‌های مصالحه‌آمیز دست یابد، اما در صورتی که منافع امنیتی آن تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش آماده است در مورد حل و فصل بحران اوکراین به راه‌حل‌های مصالحه‌آمیز برسد، به شرطی که منافع مشروع آن در زمینه امنیتی تضمین شود.

«لاوروف» گفت که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، «قصد دارد بحران اوکراین را از دستور کار خارج کند تا موانع موجود در برابر روابط اقتصادی عادی با روسیه از بین برود.»

«لاوروف» تاکید کرد: «ترامپ هرگز دورویی نمی‌کند و افکار خود را پنهان نمی‌سازد؛ او روی نتایج و معاملات در زمینه اقتصاد، فضا و منابع تمرکز دارد.»

او افزود: تصمیم ترامپ برای درخواست آتش‌بس دائمی به جای آتش‌بس موقت پس از نشست آلاسکا، یک گام بزرگ است. همچنین مسکو تحریم‌های ژاپن را نادیده نخواهد گرفت و به اقدامات متقابل مناسب، از جمله اقدامات نامتناسب، ادامه خواهد داد.

لاوروف تاکید کرد که غرب قصد تغییر حکومت زلنسکی را ندارد و می‌خواهد بخشی از اوکراین را که پس از حل و فصل به کنترل کی‌یف درمی‌آید، اشغال کند. دولت ترامپ می‌داند که نتایج همه‌پرسی‌ها در شبه‌جزیره کریمه و مناطق دیگر باید در هر توافقی در نظر گرفته شود.

وزیر خارجه روسیه در پایان اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دنبال حل و فصل بحران اوکراین نیست، بلکه می‌خواهد ماشین جنگی اروپا را احیا و تهدیدات علیه روسیه را حفظ کند. روسیه آماده است در مورد حل و فصل بحران اوکراین به راه‌حل‌های مصالحه‌آمیز برسد، به شرطی که منافع مشروع آن در زمینه امنیتی تضمین شود.

او افزود: اروپا تلاش می‌کند آمریکا را به «بازی‌هایی» برای مهار روسیه بکشاند، از جمله فراهم کردن پوشش هوایی برای استقرار نیرو‌ها در اوکراین. ارتباطات پایداری نه تنها بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، بلکه بین مقامات وزارت خارجه، مشاوران امنیت ملی و نمایندگان ویژه دو رئیس‌جمهور نیز برقرار است.

منبع: آر تی

