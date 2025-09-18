سفارت طالبان در مسقط با انتشار بیانیه‌ای، از عفو ۳۳ زندانی افغان توسط سلطان عمان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) قدردانی کرد و این اقدام را گامی مثبت در تقویت روابط دوجانبه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت حکومت طالبان در مسقط با انتشار بیانیه‌ای از عفو ۳۳ زندانی افغان توسط سلطان عمان قدردانی کرد.

در این بیانیه که در شبکه ایکس منتشر شد، اقدام سلطان «هیثم بن طارق» گامی مثبت در تقویت روابط دوجانبه میان کابل و مسقط توصیف شده است.

بر اساس این گزارش، این زندانیان که دوره‌های متفاوتی از حبس را در عمان سپری کرده‌اند، به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) عفو شده و به زودی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. این نخستین بار نیست که سلطان عمان اقدام به عفو زندانیان افغان می‌کند؛ وی پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به مناسبت عید فطر، ۹ زندانی افغانستانی‌ را مورد عفو قرار داده بود.

گفتنی است وزارت خارجه طالبان اسفندماه سال گذشته از درخواست «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه این حکومت از مقامات عمانی برای آزادی و کاهش مدت حبس زندانیان افغان خبر داده بود. با این حال، نوع اتهام این زندانیان و آمار دقیقی از شمار شهروندان افغان در بازداشتگاه‌های عمان اعلام نشده است.

عمان از جمله کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کرده و به توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی پرداخته است.

برچسب ها: آزادی زندانیان افغانستانی ، عمان ، سفارت افغانستان ، زندانیان افغانستانی
