کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس

شهباز حسنپور اعلام کرد که اقدامات خوبی در حال انجام است که میتواند حلقه مفقوده شبکه ریلی کشور را تکمیل کند.
وی به ویژه به مسیر ریلی میان سیرجان و کرمان اشاره کرد که توسط شرکت معدنی گلگهر در حال اجراست و میتواند پاکستان، افغانستان و کشورهای منطقه را مستقیماً به آبهای آزاد خلیج فارس و منابع انرژی در بوشهر متصل کند.
حسنپور با اشاره به لزوم توسعه قطارهای سریعالسیر و پنجستاره در استان، افزود وضعیت کنونی قطارها و خطوط ریلی کرمان مطلوب نیست و سرعت قابل قبولی ندارد.
وی از نشست پیشرو با وزیر راه و شهرسازی و استاندار کرمان خبر داد تا زمینه سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی همچون گلگهر، هلدینگ خاورمیانه و همچنین بانک پاسارگاد و بانک گردشگری فراهم شود.
حسن پور همچنین از تلاش برای تقویت همکاریهای گردشگری میان استانهای مرکزی کشور خبر داد و گفت که در حال حاضر مثلث گردشگری اصفهان، یزد و شیراز فعال است و هدف این است که کرمان نیز با توجه به آثار تاریخی ارزشمندی همچون باغ شاهزاده ماهان، ارگ بم و ارگ راین به این مجموعه اضافه شود.
تفاهمنامههایی نیز در این زمینه در حال تدوین است. حسنپور در پایان تأکید کرد که این همکاریها علاوه بر تقویت زیرساختهای اقتصادی، میتواند در حوزه فرهنگی نیز به همگرایی بیشتر منجر شود و پیشنهاد خواهرخواندگی میان شهرداران کرمان و اصفهان از جمله این اقدامات است.
پیش از این استاندار کرمان اعلام کرد: تکمیل پروژه خط ریلی «سیرجان – کرمان» نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه حملونقل کشور دارد.
پروژه ریلی سیرجان در اسفندماه سال ۹۴ مصوبه هیئت وزیران را دریافت کرد که در همین راستا نیز مقرر شد با سرمایهگذاری ۶۵ درصدی مجموعه گلگهر و ۳۵ درصدی راهآهن جمهوری اسلامی ایران؛ اجرایی شود و به عنوان اولین پروژه استراتژیک مشارکتی از این نوع در کشور محسوب میشود.