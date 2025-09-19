وزارت دارایی طالبان از افزایش ۱۳.۵ درصدی صادرات و رشد ۲۴.۵ درصدی ترانزیت خارجی این کشور در پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش وزارت دارایی طالبان، صادرات این کشور در پنج ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

این وزارت همچنین از رشد ۲۴.۵ درصدی سطح ترانزیت خارجی افغانستان در همین دوره خبر داده است.

طبق این گزارش، عمده صادرات افغانستان به کشورهای پاکستان، هند، قزاقستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ترکیه انجام شده است.

همچنین ترانزیت کالاهای خارجی از طریق افغانستان به مقصد کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران صورت گرفته است.

برچسب ها: صادرات افغانستان ، وزارت مالیه طالبان ، اقتصاد افغانستان ، تجارت با افغانستان
خبرهای مرتبط
آمادگی افغانستان برای حضور در نمایشگاه ترکمنستان
صادرات ۲ میلیارد دلاری افغانستان در سال گذشته
افزایش ۷۲ درصدی صادرات کالا از افغانستان به کشورهای همسایه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد