وزارت دارایی طالبان از افزایش ۱۳.۵ درصدی صادرات و رشد ۲۴.۵ درصدی ترانزیت خارجی این کشور در پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش وزارت دارایی طالبان، صادرات این کشور در پنج ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

این وزارت همچنین از رشد ۲۴.۵ درصدی سطح ترانزیت خارجی افغانستان در همین دوره خبر داده است.

طبق این گزارش، عمده صادرات افغانستان به کشورهای پاکستان، هند، قزاقستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ترکیه انجام شده است.

همچنین ترانزیت کالاهای خارجی از طریق افغانستان به مقصد کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران صورت گرفته است.