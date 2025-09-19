باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به زبان انگلیسی با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل ضمن تملق‌گویی برای رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که حاکی از توهم او درباره مسئله فلسطین و حماس است گفت که به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی، گروه حماس را منزوی خواهد کرد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش محکومیت عملیات ویرانگر اسرائیل در غزه را تکرار نمود.

مکرون که پیش از هر کشوری مسئله به رسمیت شناختن دولت فلسطین را مطرح کرده بود، در اظهارات خود دولت فلسطین را جدا از حماس عنوان کرد و گفت: «به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی فقط به این معنی است که بگوییم: «چشم‌ا‌نداز مشروع مردم فلسطین و رنجی که امروز می‌کشند، هیچ ارتباطی با حماس ندارد. به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی بهترین راه برای منزوی کردن حماس است.»

فرانسه و انگلیس از جمله چندین کشور غربی هستند که متعهد شده‌اند در ماه جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به طور رسمی یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند.

هدف این برنامه، به حاشیه راندن حماس و امکان‌پذیر کردن راهکار دو دولت برای درگیری دیرینه فلسطینی-اسرائیلی است؛ پیشنهادی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در برابر آن مقاومت می‌کند.

مکرون با اشاره به تلاش شهرک‌نشینان اسرائیلی برای اشغال سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری، گفت اکنون «دقیقاً آخرین دقایق قبل از زمانی است که پیشنهاد راهکار دو دولت به کلی ممکن می‌شود.»

تانک‌ها و جنگنده‌های اسرائیلی روز پنجشنبه در یک عملیات زمینی بزرگ، شهر غزه را بمباران کردند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، حملات وحشیانه اسرائیل از ابتدای جنگ دست‌کم ۶۵۱۴۱ نفر را کشته که اکثر آنان نیز غیرنظامی بوده‌اند.

مکرون گفت: «این نوع عملیات در غزه کاملاً نتیجه معکوس دارد» و «یک شکست است. شما دارید تصویر و اعتبار اسرائیل را نه فقط در منطقه، بلکه در افکار عمومی همه جا کاملاً نابود می‌کنید.»

منبع: رویترز