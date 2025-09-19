وزیر دفاع طالبان با تأکید بر عدم وجود هرگونه پیمان نظامی با کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی، اولویت اصلی این گروه را تمرکز بر مسائل اقتصادی و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه افغانستان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر دفاع حکومت طالبان تاکید کرد که کابل هیچ گونه توافق‌نامه نظامی با کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی ندارد و تمرکز اصلی این گروه بر مسائل سیاسی و اقتصادی، به ویژه لغو تحریم‌ها علیه افغانستان است.

 محمد یعقوب مجاهد اظهار داشت که چالش‌های داخلی افغانستان در حال پایان یافتن است و داعش حتی یک وجب از خاک این کشور را در اختیار ندارد.

وی همچنین پایبندی به توافق‌نامه دوحه با آمریکا را کرد و گفت که اجازه نخواهد داد خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

یعقوب مجاهد از برنامه‌های گسترده برای بازسازی و حرفه‌ای‌سازی ارتش افغانستان خبر داد و اعلام کرد که صدها سرباز ماهانه از مراکز آموزشی و نظامی فارغ‌التحصیل می‌شوند. وی تاکید کرد که حکومت طالبان در حال حاضر روابط نظامی با آمریکا، ناتو، چین یا روسیه ندارد.

وزیر دفاع طالبان لغو تحریم‌ها علیه افغانستان را یکی از اولویت‌های اصلی این گروه عنوان کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آمریکا و برخی کشورهای غربی بسیاری از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و تحریم‌هایی علیه این گروه وضع کرده‌اند.

