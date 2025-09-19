باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی ورزشهای زورخانهای کارگران کشور با حضور استانهای کرمان، اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، فارس، تهران، البرز و گلستان در رشتههای میل بازی، سنگ، کباده، میل گیری و چرخ به میزبانی کرمان برگزار شد.
در پایان این رقابتها، تیم اصفهان عنوان قهرمانی رقابتها را کسب کرد. فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کرمان به مقام سوم دست یافت.
نمایندگان کرمان در بخش انفرادی، یک نشان طلا و سه برنز را به خود اختصاص دادند.
بدین ترتیب، سید امیرحسین حاجیالحسینی از کرمان در رشته چرخ تیز به مقام نخست و در چرخ چمنی به مقام سوم دست یافت.
امیررضا شیخبهایی در رشته میلبازی و سید محمد حسینی در رشته کباده، هر دو از کرمان، به مقام سوم رسیدند.