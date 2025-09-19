رقابت‌های زورخانه‌ای قهرمانی کارگران کشور در کرمان با قهرمانی اصفهانی‌ها پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای کارگران کشور با حضور استان‌های کرمان، اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، فارس، تهران، البرز و گلستان در رشته‌های میل بازی، سنگ، کباده، میل گیری و چرخ به میزبانی کرمان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم اصفهان عنوان قهرمانی رقابت‌ها را کسب کرد. فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کرمان به مقام سوم دست یافت.

نمایندگان کرمان در بخش انفرادی، یک نشان طلا و سه برنز را به خود اختصاص دادند.

 بدین ترتیب، سید امیرحسین حاجی‌الحسینی از کرمان در رشته چرخ تیز به مقام نخست و در چرخ چمنی به مقام سوم دست یافت. 

امیررضا شیخ‌بهایی در رشته میل‌بازی و سید محمد حسینی در رشته کباده، هر دو از کرمان، به مقام سوم رسیدند.

برچسب ها: ورزش های زورخانه ای ، اخبار ورزشی کرمان
خبرهای مرتبط
کسب مقام سوم تیمی قم در مسابقات نونهالان کشور
بجنورد، میزبان مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور ورزشکاران ۲۰ کشور + فیلم
سنندج، میزبان رقابت‌های لیگ برتر ورزش‌های زورخانه‌ای کشور
برگزاری جشنواره ورزش‌های زورخانه‌ای در بروجن
پایان مسابقات جهانی رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بجنورد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان مسابقات زورخانه‌ای کارگران کشور در کرمان
آخرین اخبار
پایان مسابقات زورخانه‌ای کارگران کشور در کرمان
آغاز مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور در کرمان
کرمان میزبان مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای کارگران کشور