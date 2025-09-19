مقامات پاکستانی امروز جمعه گفتند که انفجار‌های جداگانه در استان ناآرام بلوچستان دست کم ۱۱ نفر را به کام مرگ کشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات پاکستانی امروز جمعه اعلام کردند که انفجار‌های جداگانه در استان ناآرام بلوچستان دست کم ۱۱ نفر را به کام مرگ کشاند.

شبه نظامی‌گری در بلوچستان — که غنی از کانی‌ها است و در مرز با افغانستان و ایران قرار دارد — در حال افزایش بوده و با یک اقدام شدید ضدتروریستی مواجه شده است.

یک بمب‌گذار انتحاری روز پنجشنبه یک خودروی حامل مواد منفجره را به یک کاروان از سربازان شبه‌نظامی در منطقه دشت، در نوک جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز ایران، کوبید.

دو مقام محلی دولت به خبرگزاری فرانسه گفتند که سه نظامی در میان پنج نفری بودند که کشته شدند. گروه جدایی‌طلب «ارتش آزادیبخش بلوچ» مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

یک انفجار دیگر در نزدیکی یک گذرگاه مرزی افغانستان در این استان، شش کارگر را در شب پنجشنبه به کشتن داد. این را امتیاز علی بلوچ، یک مقام محلی دولت، به خبرگزاری فرانسه گفت.

جدایی‌طلبان برای پایان دادن به تبعیض علیه مردم بلوچ، یک شورش ده ساله علیه ارتش پاکستان به راه انداخته‌اند.گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که این اقدام شدید شامل سوء استفاده از حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری‌های مردم محلی شده است.

پانزده نفر در همین ماه در یک بمب‌گذاری انتحاری که توسط گروه داعش در یک گردهمایی سیاسی در کویته، مرکز استان، کشته شدند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: پاکستان ، حمله تروریستی
خبرهای مرتبط
در سایه افزایش حضور طالبان پاکستان رخ داد
۳۱ کشته در درگیری‌های مرزی پاکستان و شبه‌نظامیان طالبان
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را مورد بحث قرار می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
نقص فنی برای بالگرد حامل ترامپ در سفر به انگلیس
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
دستور وزارت کشور فرانسه درباره برافراشتن پرچم فلسطین
بلاروس دیپلمات چک را اخراج کرد
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد