باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات پاکستانی امروز جمعه اعلام کردند که انفجار‌های جداگانه در استان ناآرام بلوچستان دست کم ۱۱ نفر را به کام مرگ کشاند.

شبه نظامی‌گری در بلوچستان — که غنی از کانی‌ها است و در مرز با افغانستان و ایران قرار دارد — در حال افزایش بوده و با یک اقدام شدید ضدتروریستی مواجه شده است.

یک بمب‌گذار انتحاری روز پنجشنبه یک خودروی حامل مواد منفجره را به یک کاروان از سربازان شبه‌نظامی در منطقه دشت، در نوک جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز ایران، کوبید.

دو مقام محلی دولت به خبرگزاری فرانسه گفتند که سه نظامی در میان پنج نفری بودند که کشته شدند. گروه جدایی‌طلب «ارتش آزادیبخش بلوچ» مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

یک انفجار دیگر در نزدیکی یک گذرگاه مرزی افغانستان در این استان، شش کارگر را در شب پنجشنبه به کشتن داد. این را امتیاز علی بلوچ، یک مقام محلی دولت، به خبرگزاری فرانسه گفت.

جدایی‌طلبان برای پایان دادن به تبعیض علیه مردم بلوچ، یک شورش ده ساله علیه ارتش پاکستان به راه انداخته‌اند.گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که این اقدام شدید شامل سوء استفاده از حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری‌های مردم محلی شده است.

پانزده نفر در همین ماه در یک بمب‌گذاری انتحاری که توسط گروه داعش در یک گردهمایی سیاسی در کویته، مرکز استان، کشته شدند.

منبع: خبرگزاری فرانسه