باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر مطبوعاتی استان هرات از تکمیل بخش بزرگی از تأسیسات اسکان موقت در مرز اسلامقلعه خبر داد و اعلام کرد که این اردوگاه ظرفیت پذیرش همزمان بیش از ۴۱ هزار مهاجر بازگشتی را دارد.
روند ساخت این اردوگاه ادامه دارد و به گفته مقامات هرات، این پروژه بهزودی بهطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید.
تاکنون دو اردوگاه جدید و چهار سایهبان با ظرفیت مجموع ۱۶ هزار نفر ساخته شده و سه سالن بزرگ با گنجایش ۱۱ هزار نفر نیز تکمیل گردیده است.
در کنار این تأسیسات، یک آشپزخانه بزرگ استاندارد برای تهیه غذا برای ۲۰ هزار نفر در روز، ۲۰ کانکس، ۱۲۰ خیمه با گنجایش ۱۲۰۰ نفر و شش انتظارگاه با ظرفیت ۱۸ هزار نفر ایجاد شده است.
مقامات اعلام کردهاند حدود ۷۰ میلیون افغانی برای ساخت این تأسیسات هزینه شده و در حال حاضر آمادگی کامل برای اسکان موقت ۴۱ هزار و ۴۰۰ نفر فراهم است.
همچنین از آغاز روند بازگشت گسترده مهاجرین از طریق مرز اسلامقلعه، بیش از یک میلیارد افغانی به مستحقین توزیع و زمینه کار برای ۱۵ هزار نفر فراهم شده است.
اسلامقلعه یکی از مهمترین گذرگاههای مرزی افغانستان با ایران است که به دلیل افزایش روند بازگشت مهاجرین در سالهای اخیر به نقطهای پررفتوآمد تبدیل شده است.
کارشناسان میگویند ساخت این اردوگاه میتواند بخشی از فشارهای انسانی ناشی از بازگشت جمعی مهاجرین را کاهش دهد، اما نیاز به برنامههای درازمدت برای ادغام این افراد در جامعه افغانستان همچنان جدی است.