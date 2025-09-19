با وجود از سرگیری مذاکرات، اوکراین تاکید دارد که هیچ گفت‌وگویی برای پایان دادن به درگیری با روسیه در جریان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رستم عمروف، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اعلام کرد که کشورش در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با مسکو برای پایان دادن به درگیری انجام نمی‌دهد.

عمروف در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان، در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره‌ای با روسیه برای پایان دادن به درگیری در جریان است، گفت: در حال حاضر، ما بخش انسانی مذاکرات را ادامه می‌دهیم، که در آن به آزادی و تبادل اسرای جنگی می‌پردازیم.

او همچنین افزود که در حال حاضر انتظاراتی برای برگزاری دیداری بین روسای جمهور روسیه، اوکراین و آمریکا،  ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ ، چه به صورت سه‌جانبه و چه دوجانبه، وجود دارد.

شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۵، روسیه و اوکراین برای اولین بار از مارس ۲۰۲۲، مذاکرات برای حل و فصل درگیری را از سر گرفتند. از ماه می، هیات‌های روسی و اوکراینی تاکنون سه دور مذاکره برگزار کرده‌اند.

در نتیجه مذاکرات استانبول در ماه می‌و ژوئن، مسکو و کی‌یف به توافقی برای تبادل اسرا دست یافتند که شامل موارد زیر است:

تبادل هزار اسیر از هر طرف. بازگرداندن تمام اسرای شدیدا بیمار و افراد زیر ۲۵ سال (حداقل ۱۰۰۰ نفر از هر طرف). در ادامه این توافق، روسیه در ماه ژوئن اجساد ۶۰۶۰ سرباز اوکراینی را در مقابل دریافت ۷۸ سرباز روسی به اوکراین تحویل داد، و سپس در ماه ژوئیه، ۱۰۰۰ جسد دیگر از نیرو‌های اوکراینی را در مقابل ۱۹ جسد روسی تحویل داد.

در دور سوم مذاکرات (ماه ژوئیه)، دو طرف بر سر موارد زیر توافق کردند:

گسترش دامنه تبادل به غیرنظامیان، ایجاد گروه‌های کاری آنلاین برای رسیدگی به مسائل سیاسی، نظامی و بشردوستانه، انتقال ۳۰۰۰ جسد از سربازان اوکراینی، تأیید آتش‌بس‌های کوتاه بشردوستانه در خط مقدم برای جمع‌آوری مجروحان و کشته‌شدگان (پیشنهاد طرف روسی).

همچنین دیروز، ۱۸ سپتامبر، روسیه اجساد ۲۴ سرباز روسی که در نبرد‌های عملیات نظامی روسیه کشته شده بودند را پس گرفت و کی‌یف نیز ۱۰۰۰ جسد  از سربازان اوکراینی را دریافت کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اوکراین
وال استریت ژورنال:
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
