باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که جلسه شورای امنیت برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های ایران از دقایقی پیش آغاز شده، رسانه‌ها اعلام کردند که پیش‌نویس قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رد شد.

پیش‌نویس این قطعنامه که خواستار ادامه لغو تحریم‌های ایران بود با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب نرسید. گفته شده چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رای مثبت و آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی به آن رای منفی داده‌اند. همچنین گفته شده رای کره جنوبی ممتنع بوده است.

بر این اساس همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران دوباره از سرگرفته می‌شود و مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در تاریخ ۶ مهر ماه هموار خواهد شد.

پیش از این، رسانه‌ها اعلام کرده بودند که طرح پیشنهادی کره جنوبی، که ریاست دور‌ه‌ای این شورای ۱۵ عضوی را بر عهده دارد، برای توقف اجرای تحریم‌ها در پایان ماه طبق برجام به حداقل ۹ رای مثبت نیاز دارد.

فرانسه، آلمان و انگلیس ماه گذشته اقدام به فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها» (Snapback) کردند که به طور خودکار تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل که قبل از برجام اعمال بودند، را بازمی‌گرداند. این مجازات‌ها شامل تحریم تسلیحات متعارف، محدودیت در توسعه موشک‌های بالیستیک، توقف دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای می‌شد.

در چند هفته گذشته، دیپلماسی فشرده‌ای بین ایران و کشور‌های اروپایی در جریان بوده، اما تاکنون بدون نتیجه بوده و نشانه‌ها حاکی از احتمال اعمال تحریم‌ها است.

در همین راستا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شب گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا «بازگشت سریع تحریم‌ها» قطعی است، گفت: «بله، فکر می‌کنم چنین باشد، زیرا آخرین خبر‌هایی که از ایرانیان داشتیم، جدی نبوده است.»

منبع: الجزیره