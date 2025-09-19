شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران را رد کرد؛ اقدامی که راه را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از ۶ مهر هموار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که جلسه شورای امنیت برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های ایران از دقایقی پیش آغاز شده، رسانه‌ها اعلام کردند که پیش‌نویس قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رد شد.

پیش‌نویس این قطعنامه که خواستار ادامه لغو تحریم‌های ایران بود با ۹ رأی مخالف، ۴ رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب نرسید. گفته شده چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رای مثبت و آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی به آن رای منفی داده‌اند. همچنین گفته شده رای کره جنوبی ممتنع بوده است.

بر این اساس همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران دوباره از سرگرفته می‌شود و مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در تاریخ ۶ مهر ماه هموار خواهد شد.

پیش از این، رسانه‌ها اعلام کرده بودند که طرح پیشنهادی کره جنوبی، که ریاست دور‌ه‌ای این شورای ۱۵ عضوی را بر عهده دارد، برای توقف اجرای تحریم‌ها در پایان ماه طبق برجام به حداقل ۹ رای مثبت نیاز دارد.

فرانسه، آلمان و انگلیس ماه گذشته اقدام به فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها» (Snapback) کردند که به طور خودکار تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل که قبل از برجام اعمال بودند، را بازمی‌گرداند. این مجازات‌ها شامل تحریم تسلیحات متعارف، محدودیت در توسعه موشک‌های بالیستیک، توقف دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای می‌شد.

در چند هفته گذشته، دیپلماسی فشرده‌ای بین ایران و کشور‌های اروپایی در جریان بوده، اما تاکنون بدون نتیجه بوده و نشانه‌ها حاکی از احتمال اعمال تحریم‌ها است.

در همین راستا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شب گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا «بازگشت سریع تحریم‌ها» قطعی است، گفت: «بله، فکر می‌کنم چنین باشد، زیرا آخرین خبر‌هایی که از ایرانیان داشتیم، جدی نبوده است.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسنپ بک ، تحریم ها علیه ایران ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
سفیر ایران: شورای امنیت سازمان ملل فرصت گفت‌و‌گو و اجماع را بر باد داد
تحریم‌های فعلی آمریکا چند برابر تحریم‌های مندرج در برجام است
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲۹
در انتظار بررسی: ۱۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حالا هی غش کنید برای مذاکره با غرب.غرب گداها
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
از مهر ماه سال 1402 تاکنون اسرائیل با بمب‌های آمریکا، انگلیس و آلمان در غزه نسل‌کشی می‌کند. هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا بیامرزه پدر ظریفو که داشت نجاتمون میداد نذاشتن . خدا جواب محمودم بده با اون سیاستش
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چشم ماله کشاروشن...
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شورای عالی امنیت کشور نباید الان جلسه تشکیل بده؟ مجلس نباید واکنش نشون بده؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آدمای دولت کلید الان کجا هستن؟ از رئیس جمهورش تا وزیر امور خارجه و مقامات انرژی هسته ای وقت الان کجا هستن؟ اولی به دیگران می گفت کاسیان تحریم، چشم ندارین تحریم ها لغو شود. اون یکی می گفت اسنپ بک نداریم، تعلیق در هیچ کجای برجام نیامده، امضای کری ضمانت است و یا آمدند مجلس قسم جلاله خوردن که در تجهیزات هسته ای بتن نریختیم و از این داستان ها. ایییییییییییییییییییبییبببییییین همه درووووووووووووووووووووووووووغ واقعاً پیگرد قانونی ندارد؟؟؟؟؟؟ بعد کلی هم سکه جایزه گرفتن. این یعنی اگر برخلاف امنیت ملی کار کنی علاوه بر این که کسی باهات کار نداره، بهت سکه طلا جایزه بدن. برخورد با مقصران این وضعیت، مطالبه عموم است.
۱
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یک گروه با هوادرانشون کلا ۱۵ میلیون هستند برای ۸۰ میلیون ایرانی مخالف تصمیم میگیرند
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الان بابک زنجانی ها خوشحالن دلالان تحریم
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این دستپخت روحانی و ظریف بود که توی این مقوله حق وتو رو از چین و روسیه گرفته بودند
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Siavsh
۰۹:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هر چقدر دیر تر از بمب اتم رونمایی بشه وضع بدتر میشه. ما چهار راه تجارت جهانی هستیم بمب اتم داشته باشیم هیچ غلطی نمی تونن بکنن تحریم هارو هم مجبور میشن بردارن
۵
۵
پاسخ دادن
-
تماجی
۰۹:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با سلام وادب واحترام:
به نظربنده اول تمامی حوزه خلیج فارس وعربها باهم متحد وهمدل باشند .
دوم.تا حالا درتحریم نبودیم مگه بریم برای ساخت بمب اتم و...
سوم .با طرف مقابل مثل خودشان رفتار بشه
چهارم .بی کفایتی مسئولان کشور هم یکی دیگر از دغدغه های کشور است .امروزخرید میکنی فردا همان جنس 50درصد رفته بالا آخ ه یعنی چه ؟مگه شما مسئول نیستید اگه واقعا عرضه چنین کاری را ندارین برید خودتان استعفا بدین.
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یکی از دستاوردهای سیاست دولت به منبر ننشسته در سایه همین تحریم ها بودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام
تحریم فقط برای آقا زاده ها و مسئولین نعمت هست
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۰۹:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر آمریکا و اسرائیل و پیروان آنها همانایکه نمی گذارن مردم ایران روی خوش ببینن و در فشار و تنگنا زندگی نمایند .
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یه عده دوس دارن ایران با دنیا قطع ارتباط کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یا خروج از ان پی تی و ساخت بمب یا توافق به هرقیمتی .این وسط ملتو نگه ندارید انتخاب با خودتون
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چشم آقای رسایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اسلام با یاری خدا پیروز هست ، خدایا شر دشمنان را دورفرما
۱۴
۱۶
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم