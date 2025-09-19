باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جف مرکلی، سناتور آمریکایی پیشنویس قطعنامهای را ارائه کرد که در اقدامی بیسابقه، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور، میخواهد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
مرکلی، نماینده ایالت اورگن، روز پنجشنبه بیانیهای مکتوب در مورد این قطعنامه صادر کرد که اولین نوع خود در تاریخ سنای آمریکاست. این بیانیه اعلام کرد که قطعنامه مذکور که توسط ۷ سناتور دموکرات و یک سناتور مستقل حمایت میشود، از ترامپ درخواست میکند تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
پیشنویس قطعنامه تاکید دارد که راهحل دو دولتی برای امنیت و رفاه فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل ضروری است. این پیشنویس از آمریکا میخواهد که بر اساس قوانین بینالمللی و راهحل دو دولتی، کشور فلسطینی غیرمسلح در کنار یک رژیم تروریستی اسرائیل امن را به رسمیت بشناسد.
مرکلی در بیانیه خود درباره این پیشنویس گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین کار درستی است که باید انجام شود.
سناتورهای دموکرات کریس ون هولن، تیم کین، پیتر ولش، تینا اسمیت، تامی بالدوین، میزی هیرونو و سناتور مستقل برنی سندرز این پیشنویس را امضا کردهاند.
اخیرا چندین کشور از جمله انگلیس، فرانسه، استرالیا و کانادا اعلام کردهاند که قصد دارند در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، حداقل ۱۴۹ کشور کشور فلسطین را که در سال ۱۹۸۸ توسط رهبری فلسطین در تبعید اعلام شد، به رسمیت شناختهاند.
با این وجود رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به نسلکشی در غزه دست زده که منجر به ۶۵،۱۴۱ شهید و ۱۶۵،۹۲۵ زخمی شده است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. همچنین صدها هزار نفر آواره شده و قحطی جان ۴۳۵ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.
منبع: آناتولی