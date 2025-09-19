باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که درخصوص برنامه هستهای ایران و بازگرداندن مکانیسم ماشه برگزار شده بود، اعلام کرد که «کشورهای امضاکننده توافق هستهای ایران حق ندارند مجددا تحریمهای سازمان ملل را علیه آن اعمال کنند.»
او افزود که «اقدام تروئیکای اروپا برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، هیچ مبنای قانونی ندارد. اروپاییها دیپلماسی درباره برنامه هستهای ایران را رد میکنند، اعمال مجدد تحریمها علیه ایران مشروعیت ندارد.»
ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل، نیز اظهار داشت که «اعمال مداوم تحریمها و تشدید آنها علیه ایران، تلاشهای سیاسی برای راهحل را تضعیف میکند. تلاشهای ایران باید به رسمیت شناخته شود و تحریمها برای مدتی متوقف شوند.»
شورای امنیت سازمان ملل پیش از این به پیشنویس قطعنامهای برای لغو دائمی تحریمها علیه ایران رای منفی داد، اما تهران و تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) هنوز ۸ روز فرصت دارند تا درباره تعویق فعالسازی سازوکار بازگشت تحریمها به توافق برسند.
شورای امنیت ۱۵ عضوی باید به این پیشنویس رای میداد، پس از آنکه انگلیس، فرانسه و آلمان در ۲۸ اوت، روند ۳۰ روزهای را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل آغاز کردند و تهران را به عدم پایبندی به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی متهم کردند. این توافق با هدف جلوگیری از توسعه سلاح هستهای توسط ایران منعقد شده بود.
روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به نفع این پیشنویس رای دادند. ۹ عضو علیه آن رای دادند، در حالی که دو عضو دیگر از رای دادن خودداری کردند.
منبع: النشره