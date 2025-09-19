رئیس جمهور آمریکا و رئیس دولت موقت سوریه هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در نیویورک با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه دیدار کند.

گفته شده برنامه‌ریزی‌ها برای دیدار دوم ترامپ و الشرع، که اولین بار در ماه مه در عربستان با هم ملاقات کردند، در حال نهایی شدن است.

پیش از این دیدار برنامه‌ریزی شده، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه این هفته به واشنگتن رفت و با مقامات آمریکایی و قانونگذاران کنگره دیدار کرد. این دیدارها بیش از هر چیز دیگری، بر موضوع لغو تحریم‌های باقی مانده سوریه متمرکز بود.

نشریه اکسیوس به نقل از سناتور لیندسی گراهام می‌گوید که در صورت حرکت رسمی سوریه به سمت یک توافق امنیتی جدید با اسرائیل و پیوستن به یک ائتلاف ضد گروه افراطی داعش، واشنگتن از لغو این تحریم‌ها حمایت خواهد کرد.

رویترز این هفته گزارش داد که واشنگتن در حال فشار آوردن به سوریه برای دستیابی به یک توافق قبل از گردهمایی رهبران جهان در هفته آینده برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. در همین حال، الجولانی فشار آمریکا بر سوریه را تکذیب کرده است و گفته است که آمریکا نقش میانجی ایفا می‌کند.

