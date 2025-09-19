رئیس جمهور آمریکا و رئیس دولت موقت سوریه هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در نیویورک با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه دیدار کند.

گفته شده برنامه‌ریزی‌ها برای دیدار دوم ترامپ و الشرع، که اولین بار در ماه مه در عربستان با هم ملاقات کردند، در حال نهایی شدن است.

پیش از این دیدار برنامه‌ریزی شده،  اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه این هفته به واشنگتن رفت و با مقامات آمریکایی و قانونگذاران کنگره دیدار کرد. این دیدارها بیش از هر چیز دیگری، بر موضوع لغو تحریم‌های باقی مانده سوریه متمرکز بود.

نشریه اکسیوس به نقل از سناتور لیندسی گراهام می‌گوید که در صورت حرکت رسمی سوریه به سمت یک توافق امنیتی جدید با اسرائیل و پیوستن به یک ائتلاف ضد گروه افراطی داعش، واشنگتن از لغو این تحریم‌ها حمایت خواهد کرد.

رویترز این هفته گزارش داد که واشنگتن در حال فشار آوردن به سوریه برای دستیابی به یک توافق قبل از گردهمایی رهبران جهان در هفته آینده برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. در همین حال، الجولانی فشار آمریکا  بر سوریه را تکذیب کرده است و گفته است که آمریکا نقش میانجی ایفا می‌کند.

منبع: العربیه

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، دونالد ترامپ ، مجمع عمومی
خبرهای مرتبط
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
اولین دیدار یک وزیر خارجه سوری از واشنگتن در ۲۵ سال گذشته
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
والله ترامپ سالخورده خیلی پررو تشریف داره
شعور مردم امریکا و دینا را چی فرض کرده
برای سرش جایزه گذاشته بود
حالا یک شبه جن و شیطان ...فرشته نجات کشور سوریه
پاره ..پاره...شد
برای اینکه در قدرت بماند .حاضره سوریه تحزیه بشه
درست مثل ربع پهلوی کودتاچی و غارتگرا اموال ایرانیان
بعد به بشار اسد ایراد میگرفت .لااقل در زمان اسد .سوریه یک پارچه بود و همدیگر را توی خیابان تیرباران نمیکردند و کشتار هزاران نفر
این حقوق بشر و ازادی بود که امریکا .ترکیه و بعضی کشورهای عربی و صهیونیست ها برای مردم سوریه اوردند!!!!؟؟؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۸:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جولانی شتری است که در خواب فعلا پنبه دانه می بیند کمی صبر سحر نزدیک است
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ یعنی وطن پرستی که فقط منافع ملی ش براشرمهمه منافع وطن ش
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ یعنی نمایده تام الاختیار ابلیس در زمین...
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۰۸:۰۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دولت آمریکا برای این وحشی و مزدور جایزه معین کرده بود و الان که رییس جمهور سوریه شده با هم گفتگو میکنند، این ریاکاری فاحش و علنی هر انسانی را که حتی ایکیو پایینی دارد به این وا میدارد بفهمد داستان چیست ، بعد آقای کواکبیان به پزشکیان میگوید رو در رو با ترامپ صحبت کند،، ما شهید دادیم که از دهن کسی این حرفها زده شود? ننگ بر آمریکا انگلیس ورژیم صهیونیستی
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خاک بر سر جولایی احمق که دل به این سگ زرد خوش کرده
مرگ به هر دوتا شون
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اگر بنفع ترامپ باشه
و بتواند بعنوان دستاوردی که تا بحال بدست نیاورده
جا بزند
با جن بوی داده هم ملاقات خواهد کرد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مرگ و ننگ ونفرین ولعن به هردوتاشون
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دیدار تروریست با اربابش برای ادامه جنابت در منطقه .مرگ برآمریکا اقمارش .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ فقط به دنبال دستاوری است که توش پول و زمین باشه
و هیچ چیز هم برایش مهم نیست
به این خاطر خطرناک است ...
چونکه شخص پولکی و طماع و خسیس اصلا مورد اعتماد نیست
چونکه بر طبق منافع ..رنگ عوض میکند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۶:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اسرائيل از مدتها پيش با تدريس در دانشگاه نيروهايي را براي قبول مسوليت انجام وظيفه حكومتي در كشورهاي اطراف رژيم جعلي خود تربيت كرده است ودر موقع لزوم با صدور مشخصات و انتخاب اسم و رسم جديد ان كشور بنام سر سپرده خود راهي محل خدمت مي كند بدون شك الجولاني نيز يكي از انان است اگر چه نيروهاي مزدورى در كشورهاي همجوار هستند كه براي نوكري در خدمت شياطين امريكا و اسرائيل دست و پنجه نرم مى كنند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا هر دو شون رو نابود کنه ایشالا
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
اردوان تربیتش کرد نتانیاهو وترامپ صاحبش شدند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
در سوریه فقط مانده نتانیاهو یک ژنرال ارتش خود بعنوان استاندار نظامی برگزیند تا ازسر جولانی خلاص بشود لعنت به اردوان وفیدان این مصیبت بزرگ بمردم سوریه ببار آوردند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
تَق ! زدن سرش رو داغون کردن !!!
۰
۴
پاسخ دادن
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم