باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه جنگنده روسی روز جمعه حریم هوایی استونی را نقض کردند؛ اقدامی که این کشور حوزه بالتیک آن را «بهطرز بیسابقهای گستاخانه» خواند و به نظر میرسد آخرین آزمون برای توان دفاعی ناتو توسط نیروهای کرملین باشد.
آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، در شبکه ایکس گفت که هواپیماهای ناتو این جنگندهها را رهگیری کردند. به گفته وزارت دفاع استونی، این تجاوز در خلیج فنلاند رخ داده و هواپیماهای جنگنده میگ-۳۱ بدون مجوز وارد حریم هوایی استونی شده و در مجموع ۱۲ دقیقه در آنجا باقی ماندند.
مارگوس تساخکنا، وزیر خارجه استونی، در بیانیهای گفت: «روسیه امسال تاکنون چهار بار حریم هوایی استونی را نقض کرده که به خودی خود غیرقابل قبول است. اما تجاوز امروز که سه هواپیمای جنگنده وارد حریم هوایی ما شدند، بهطرز بیسابقهای گستاخانه است.»
وی افزود: «آزمایش مداوم مرزها و افزایش تجاوزگری روسیه باید با افزایش سریع فشار سیاسی و اقتصادی پاسخ داده شود.» دولت استونی اعلام کرد که پس از این تجاوز، به دیپلمات ارشد روسیه در این کشور اعتراض کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این تجاوز را «یک تحریک بسیار خطرناک» خواند. او در شبکه ایکس گفت: «اتحادیه اروپا به طور کامل با استونی اعلام همبستگی میکند. پوتین در حال آزمایش عزم غرب است. ما نباید ضعف نشان دهیم.»
وزارت خارجه روسیه بلافاصله به درخواست انبیسی نیوز برای اظهارنظر پاسخی نداد.
منبع: ان بی سی نیوز