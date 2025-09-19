استونی و ناتو اعلام کردند که جمعه جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند و ۱۲ دقیقه در آن ماندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه جنگنده روسی روز جمعه حریم هوایی استونی را نقض کردند؛ اقدامی که این کشور حوزه بالتیک آن را «به‌طرز بی‌سابقه‌ای گستاخانه» خواند و به نظر می‌رسد آخرین آزمون برای توان دفاعی ناتو توسط نیرو‌های کرملین باشد.

آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، در شبکه ایکس گفت که هواپیما‌های ناتو این جنگنده‌ها را رهگیری کردند. به گفته وزارت دفاع استونی، این تجاوز در خلیج فنلاند رخ داده و هواپیما‌های جنگنده میگ-۳۱ بدون مجوز وارد حریم هوایی استونی شده و در مجموع ۱۲ دقیقه در آنجا باقی ماندند.

مارگوس تساخکنا، وزیر خارجه استونی، در بیانیه‌ای گفت: «روسیه امسال تاکنون چهار بار حریم هوایی استونی را نقض کرده که به خودی خود غیرقابل قبول است. اما تجاوز امروز که سه هواپیمای جنگنده وارد حریم هوایی ما شدند، به‌طرز بی‌سابقه‌ای گستاخانه است.»

وی افزود: «آزمایش مداوم مرز‌ها و افزایش تجاوزگری روسیه باید با افزایش سریع فشار سیاسی و اقتصادی پاسخ داده شود.» دولت استونی اعلام کرد که پس از این تجاوز، به دیپلمات ارشد روسیه در این کشور اعتراض کرده است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این تجاوز را «یک تحریک بسیار خطرناک» خواند. او در شبکه ایکس گفت: «اتحادیه اروپا به طور کامل با استونی اعلام همبستگی می‌کند. پوتین در حال آزمایش عزم غرب است. ما نباید ضعف نشان دهیم.»

وزارت خارجه روسیه بلافاصله به درخواست ان‌بی‌سی نیوز برای اظهارنظر پاسخی نداد.

منبع: ان بی سی نیوز

برچسب ها: جنگنده روسی ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
آغاز عملیات جدید ناتو با نام «نگهبان شرقی»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
متجاوز محکوم است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بهترین کار همین است میگوید اگر عورضه دارید بجگید
۴
۱۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مجید جان عرضه نه "عورضه"
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دندون مصنوعیش خوب جا نخورده ، هر چی میگه همونو می نویسه ، #عورضه # بجگید
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم