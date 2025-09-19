باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش آمریکا میگوید در سوریه عملیاتی انجام داده و ادعا میکند که این حمله منجر به کشته شدن یک شبه نظامی ارشد داعش شده است.
در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که در این حمله، عمر عبدالقادر که «به دنبال حمله به ایالات متحده» بود، کشته شده است.
در همین حال، سرویس مبارزه با تروریسم عراق عصر امروز اعلام کرد که یک سرکرده ارشد داعش در یک عملیات امنیتی در سوریه که با هماهنگی ائتلاف بینالمللی به ریاست آمریکا انجام شده، کشته شده است. به گفته عراق، این شبهنظامی با نام «عبدالرحمن الحلبی» شناخته میشود و رئیس عملیات و امنیت خارجی داعش بوده است.
سرویس مبارزه با تروریسم عراق همچنین میگوید که شخص کشته شده، به نظارت بر حملات در چندین کشور، از جمله بمبگذاری سفارت ایران در لبنان، و برنامهریزی عملیاتهای دیگر در اروپا و ایالات متحده که در نهایت از طریق کار اطلاعاتی خنثی شدند، متهم شده است.
منبع: رویترز