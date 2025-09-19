بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از وضعیت بازماندگان زمینلرزه اخیر در شرق افغانستان هشدار داد که کمبود امکانات بهداشتی و آوارگی گسترده، زمینهساز بحرانهای ثانوی در این مناطق شده است.
این نهاد در گزارشی اعلام کرد که ازدحام جمعیت در سکونتگاههای موقت و دسترسی محدود به آب سالم، باعث افزایش موارد عفونتهای حاد تنفسی و بیماریهای اسهالی شده است؛ در حالیکه مالاریا و سرخک همچنان تهدید جدی محسوب میشوند.
براساس این گزارش، زنان و دختران در اردوگاههای پرجمعیت با خطرات حفاظتی بیشتری از جمله جابجایی ناامن و کمبود فضای امن روبهرو هستند.
همچنین با نزدیکشدن زمستان، خانوادههای ساکن مناطق دورافتاده و کوهستانی بدون تجهیزات گرمایشی، در معرض آسیبپذیری شدیدتر قرار دارند.
حدود ۲۰ روز پیش، زمینلرزهای مرگبار استان کنر را لرزاند که به گفته سازمان ملل، جان بیش از به دو هزار نفر را گرفت و هزاران تن دیگر را زخمی کرد. اکنون سازمان جهانی بهداشت میگوید آنچه بهعنوان یک وضعیت اضطراری آغاز شده بود، به بحرانی ناشی از آوارگی تبدیل شده است.
این سازمان تأکید کرده است که برای هزاران خانوادهای که بهدلیل پسلرزهها و ناامنی ساختمانها قادر به بازگشت به خانههایشان نیستند، شش محل اسکان موقت ایجاد شده است. با این حال، نزدیک به نیم میلیون نفر همچنان نیازمند کمکهای فوری بهداشتیاند.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، بازماندگان زلزله با جراحات شدید و پریشانی روانی-اجتماعی گسترده دستوپنجه نرم میکنند و برای ادامه کمکرسانی طی شش ماه آینده، به بیش از ۶.۹ میلیون دلار نیاز است.