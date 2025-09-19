بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از وضعیت بازماندگان زمین‌لرزه شرق افغانستان هشدار داد که کمبود امکانات بهداشتی و آوارگی گسترده، منجر به افزایش بیماری‌های عفونی و تهدیدات جدی برای زنان و کودکان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از وضعیت بازماندگان زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان هشدار داد که کمبود امکانات بهداشتی و آوارگی گسترده، زمینه‌ساز بحران‌های ثانوی در این مناطق شده است.

 این نهاد در گزارشی اعلام کرد که ازدحام جمعیت در سکونتگاه‌های موقت و دسترسی محدود به آب سالم، باعث افزایش موارد عفونت‌های حاد تنفسی و بیماری‌های اسهالی شده است؛ در حالی‌که مالاریا و سرخک همچنان تهدید جدی محسوب می‌شوند.

براساس این گزارش، زنان و دختران در اردوگاه‌های پرجمعیت با خطرات حفاظتی بیشتری از جمله جابجایی ناامن و کمبود فضای امن روبه‌رو هستند.

همچنین با نزدیک‌شدن زمستان، خانواده‌های ساکن مناطق دورافتاده و کوهستانی بدون تجهیزات گرمایشی، در معرض آسیب‌پذیری شدیدتر قرار دارند.

 حدود ۲۰ روز پیش، زمین‌لرزه‌ای مرگبار استان کنر را لرزاند که به گفته سازمان ملل، جان بیش از به دو هزار نفر را گرفت و هزاران تن دیگر را زخمی کرد. اکنون سازمان جهانی بهداشت می‌گوید آنچه به‌عنوان یک وضعیت اضطراری آغاز شده بود، به بحرانی ناشی از آوارگی تبدیل شده است.

 این سازمان تأکید کرده است که برای هزاران خانواده‌ای که به‌دلیل پس‌لرزه‌ها و ناامنی ساختمان‌ها قادر به بازگشت به خانه‌های‌شان نیستند، شش محل اسکان موقت ایجاد شده است. با این حال، نزدیک به نیم میلیون نفر همچنان نیازمند کمک‌های فوری بهداشتی‌اند.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، بازماندگان زلزله با جراحات شدید و پریشانی روانی-اجتماعی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای ادامه کمک‌رسانی طی شش ماه آینده، به بیش از ۶.۹ میلیون دلار نیاز است.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، کنر ، سازمان جهانی بهداشت
خبرهای مرتبط
ابراز همدردی و آمادگی کامل ایران برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
ابراز نگرانی یونیسف نسبت به وضعیت کودکان زلزله‌زده افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل داعشی انفجار سفارت ایران در لبنان به هلاکت رسید
رویترز: فرصت ۸ روزه ایران و اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
حمایت چین و روسیه از ایران در نشست شورای امنیت
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
آخرین اخبار
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم
عامل داعشی انفجار سفارت ایران در لبنان به هلاکت رسید
حمایت چین و روسیه از ایران در نشست شورای امنیت
رویترز: فرصت ۸ روزه ایران و اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها
سناتور آمریکایی از ترامپ خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد
قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران تصویب نشد
یک شهید و ۳ زخمی در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
اوکراین مذاکره با روسیه برای پایان جنگ را رد کرد
افزایش شمار شهدا به دلیل سوء تغذیه در غزه
قابلیت‌های هسته‌ای پاکستان در دسترس عربستان
آمریکا توافق گازی عراق و ترکمنستان را به شکست کشاند
ژاپن فعلا فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
آزادی دو شهروند انگلیسی زندانی در افغانستان با میانجیگری قطر
تکمیل اردوگاه اسکان موقت ۴۱ هزار نفری برای مهاجران بازگشتی در مرز اسلام‌قلعه هرات
رئیس جمهور چین در حال حاضر مشغول گفتگوی تلفنی با ترامپ است
اولین دیدار لاوروف و روبیو در سازمان ملل