فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در اظهاراتی بی‌سابقه گفت که اروپا باید مستقل از مشارکت آینده آمریکا، برای حمایت نظامی از اوکراین آماده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، معتقد است که اروپا باید خود را برای حمایت از اوکراین، مستقل از مشارکت آینده آمریکا آماده کند.

کلاگ در مصاحبه با روزنامه انگلیسی  تلگراف گفت: بهتر است آماده باشیم. من فکر نمی‌کنم آمریکا به طور کامل عقب‌نشینی کند، اما بهتر است اروپا روی پای خود بایستد. در حال حاضر، اروپا به لطف وحدتی که قبلا شاهد آن نبودیم، تقریبا در حمایت از تلاش‌های نظامی اوکراین خودکفا است.

پیش از این، دونالد ترامپ گفته بود که متحدان آمریکا در ناتو هزینه سلاح‌های آمریکایی ارسال شده به اوکراین را پرداخت خواهند کرد.  او اشاره کرد که با ناتو به توافقی برای ارسال تسلیحات به اوکراین از طریق این پیمان دست یافته و ناتو نیز تمام هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. او تاکید کرد که این توافق در اجلاس ناتو در ماه ژوئن حاصل شده است.

روسیه به طور دوره‌ای از حمایت غرب از اوکراین انتقاد می‌کند و تاکید دارد که تامین تسلیحات برای نیرو‌های اوکراینی مانع از حل و فصل مناقشه می‌شود، کشور‌های ناتو را به طور مستقیم درگیر درگیری می‌کند و باعث می‌شود با آتش بازی کنند.

پیش از این نیز سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تایید کرده بود که  هرگونه محموله تسلیحاتی که به مقصد اوکراین باشد، هدف مشروعی برای ارتش روسیه خواهد بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اروپا و آمریکا
