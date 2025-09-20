باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- راه اندازی قطار سریع السیر تهران- قم - اصفهان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور است که نقش بسیار موثری در بهبود حمل مسافر و بار کشور دارد که هنوز بعد از گذشت یک دهه هنوز بسیاری از مسافران چشم انتظار راه‌اندازی این مسیر ریلی هستند و تا به امروز چندین دولت وعده‌های مختلفی برای اتمام این پروژه داده اند.

در صورتی که قطار سریع و سیر اصفهان قم تهران با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت به بهره‌برداری برسد ما شاهد تحول عظیم در حوزه حمل‌ونقلی کشور خواهیم بود.

مسیر اصفهان تا تهران به دو ساعت کاهش پیدا می‌کند. این طرح ۴۱۰ کیلومتری شامل ۵ تونل و ۳۶ پل بزرگ است که زمان سفر را به ۱۲۰ دقیقه می‌رساند.

پیش از این دولت‌‌های گذشته اعلام کرده بودند که چهار ساله به بهره برداری برسد اما دولت چهاردهم در تازه‌ترین وعده خود اعلام کرده که تا پایان این دولت امکان بهره‌برداری است .

هزینه کلی این طرح به طور تقریبی ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که دولت به نوعی ضمانت می‌کند و ۱۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی تأمین می‌شود. اما مشکلاتی در مسیر ادامه این طرح وجود دارد که یکی از آن‌ها گیره‌ای با بانک مرکزی است.

هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این خصوص اظهار داشت:برای حل مشکلات فاینانس و منابع مالی مقرر شده است که یک تیم از مسئولین به چین اعزام شود و با شرکت اصلی مذاکراتی انجام دهد.

همچنین حاجی دلیگانی نماینده مجلس اعلام کرده است: یکی از اشکالاتی که همواره به مسئولین گوشزد شده، این است که بخشی از ریل قطار در حوزه‌های شهری، خصوصاً در شهر دولت آباد و دستگرد، باید از زیر زمین عبور کند تا مانع تقسیم شهر به دو قسمت نشود.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند با اجرای این طرح به طول ۴۱۰ کیلومتر، شامل ۵ تونل، ۳۶ پل بزرگ و ۶ ایستگاه تکنیکال است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در زمان بهره‌برداری از این طرح در سال ۱۴۰۶، سالانه ۷ میلیون مسافر جابجا خواهند شد و در افق ۲۰ ساله، این عدد به ۱۷ میلیون مسافر در سال خواهد رسید.

با راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ قم_ اصفهان مبه بهبود حمل و نقل بین اصفهان و تهران کمک شایانی می شود و زمان سفر را به شدت کاهش دهد. با این حال، چالش‌ها و موانع موجود نیاز به توجه و همکاری همه‌جانبه دارند تا این پروژه به سرانجام برسد.